內政部擴大推動防災士培訓 首辦長照移工專班

（中央社記者高華謙台北15日電）為提升全社會防衛韌性，內政部擴大推動防災士培訓，今年上半年度將辦理首場「外籍移工防災士培訓場次」，並進一步串聯4大國際社團與全國性工商團體，推動防災士制度深入百工百業。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，內政部民政司副司長簡鈺珒表示，在民國114年6月以前，全國村里長僅有2成取得防災士證書，在內政部補助地方政府開辦村里長防災士培訓專班後，至114年底，全國7748位村里長，已有3961位完訓，完訓率為51%；村里幹事4276人，有2730位完訓，完訓率為64%，都有顯著成長。

簡鈺珒補充，各縣市村里長完訓比率最高者依序為高雄市84%、嘉義市83%及台南市80%；防災士培訓目的是提供緊急救護專業知識及自主救護能力，並非給予村里長額外任務或壓力，未來也會彈性調整授課內容，讓參加者更易學習理解。

此外，內政部合作及人民團體司司長詹娟娟指出，去年結合「台灣主婦聯盟生活消費合作社」辦理10場次防災士培訓，培訓500人，成功將防災知能導入社區生活圈；並與「中華民國儲蓄互助協會」合作辦理7場次，培訓485人；同時針對農業、銀髮、照顧等不同領域合作組織，辦理14場次、培訓910人，成果豐碩。

詹娟娟說，今年將以「國際化」與「主流化」為民間團體防災士培訓推動重點，目前已主動拜會各國際獅子會、國際青年商會中華民國總會、國際扶輪台灣總會、國際同濟會台灣總會等各大國際社團，促使其研議將防災士培訓納入組織的年度計畫，希望帶動全民防災風氣。

詹娟娟表示，考量長照看護移工長期深入台灣家庭，上半年度將辦理首場「外籍移工防災士培訓場次」，同時，也將與「台灣婦女團體全國聯合會」等團體合作辦理婦女專屬培訓場次。（編輯：林興盟）1150115