【內政部攜手主婦聯盟合作社】培訓防災士 打造韌性社會

由內政部輔導有限責任臺灣主婦聯盟生活消費合作社與防災士培訓機構辦理的「114年度合作教育暨防災士培訓」，昨日在銘傳大學舉行年度壓軸場次。內政部長劉世芳指出，感謝主婦聯盟今年辦理10梯次防災士培訓課程，廣徵不同縣市500位居民共同參與，尤其女性學員比例明顯提高，達到82%，展現推動防災教育與公共參與的強大公民力量。

全國發放《臺灣全民安全指引》 提供正確資訊

劉世芳表示，未來希望更多族群加入防災培訓，例如長輩家庭內的長照移工。上月底香港宏福苑大火，行動不便或是年長者身邊的外籍移工，若具備專業防災知能，就可以知道災害現場，從哪裡逃離或得到救助。

劉世芳說，有關避難場所部分，大家可以不用擔心，目前內政部警政署及消防署，盤點避難場所已可容納全臺2倍人口，但除緊急性避難場所外，我們會再發放《臺灣全民安全指引》，這本小橘書可提供正確資訊，避免假訊息充斥，未來更可以和主婦聯盟合作，宣導緊急避難包。

劉世芳進一步指出，感謝主婦聯盟合作社主動承擔辦理防災士培訓的重責大任，3個月內完成北、中、南6縣市共10場培訓，高達500位學員受益；不僅可學會如何保護自身，也使有餘力者能進一步幫助他人；期盼持續推廣防災士制度，讓更多民眾接受專業訓練，共同守護社區。

女性學員明顯增加 比例高達82%

內政部指出，該課程具備兩大特色：第一，女性學員比例高達82%，且背景多元，顯示防災工作不受年齡與職業限制，是人人都可以自我增能的課程。第二，培訓課程結合合作社教育與防救災專業，不僅彰顯合作社自助人助、關懷社區的價值，更在災害發生時，能成為穩定社區的堅定力量，有助於強化全社會災防韌性。

內政部強調，目前全國已有8萬4千餘名防災士；近期也陸續發送《臺灣全民安全指引》給全國家戶；未來將持續鼓勵民間組織與培訓機構共同推廣防災士制度，打造更具韌性的安全環境。