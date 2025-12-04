內政部攜手全台16間知名宮廟 巡迴宣講小橘書內容

內政部4日表示，將於12月邀請縣市首長參加與全國16間著名宮廟合作辦理的《台灣全民安全指引》宣講會。（王千豪攝）

賴政府斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，內政部協請各直轄市、縣市政府及各地公所普發至全國約980餘萬家戶，預計在明年1月5日前發送完成。內政部今（4）天表示，將於12月邀請縣市首長參加與全國16間著名宮廟合作辦理的《台灣全民安全指引》宣講會，透過在地寺院宮廟的社區影響力，推廣防災宣導及全民安全觀念。

內政部今日部務會報安排宗教及禮制司、消防署報告「《台灣全民安全指引》宣講會規劃情形及防災士培訓的整體推動情形」。

宗教及禮制司司長林振祿表示，內政部從12月9日起結合全國16座在地方上著名的宮廟，辦理「台灣全民安全指引」宣講會，期待通過在地宮廟的社區影響力，幫助內政部推廣防災宣傳及全民安全的觀念，首場在基隆市慶安宮。

林振祿指出，每場大概200至300人，邀請對象包含縣市首長、縣市政府代表、消防局、當地村里長、廟方信眾，以及在地民眾共同參與。每場大概1小時，預計分兩主軸，為防災概念、「台灣全民安全指引」的內容宣導。

至於為何選在非六都的16縣市，林振祿說明，在評估時，因非六都較多年長者，可能要經過說明才會比較清楚，而且天災時受損較嚴重的地區為偏鄉，自救能力比較弱，所以優先做宣導。

林振祿提到，內政部長劉世芳特別指示，在客家縣市要找客家專業委員來說明；在閩南人比較多的地區就用台語台宣講。

內政部主秘黃駿逸補充，內政部通過民政系統分四批次發放，現在進行到第二批次，最晚於明年1月5日之前，家戶應該都會有1本，所以會配合這樣的進程來做相關規劃。

另外，有關防災士培訓，目前已經有8萬4691名取得證照，其中年紀最小為8歲、最長為92歲。內政部表示，會持續推動防災士培訓，期望在今年底前達成培訓10萬名防災士的目標，全面強化民防意識與社會韌性。

