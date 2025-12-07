內政部攜手合作社與防災士培訓機構 強化災防韌性

記者吳典叡／綜合報導

由內政部輔導有限責任臺灣主婦聯盟生活消費合作社與防災士培訓機構辦理的「114年度合作教育暨防災士培訓」，今（7）日在銘傳大學舉行年度壓軸場次，內政部長劉世芳指出，感謝主婦聯盟今年辦理10梯次防災士培訓課程，廣徵不同縣市500位居民共同參與，尤其女性學員比例明顯提高，展現合作社在推動防災教育與公共參與的強大公民力量。

劉世芳表示，未來希望更多族群加入防災培訓，例如長輩家庭內的長照服務移工。這次香港大火，行動不便或是年長者身邊的外籍移工，如果也具備專業防災知能，就可以知道災害現場，從哪裡逃離或得到救助。

劉世芳說，有關避難場所部分，大家可以不用擔心，目前內政部警政署及消防署，盤點避難場所已經可以容納全臺2倍的人口，但除緊急性避難場所外，未來我們會再發放《臺灣全民安全指引》，這本小橘書提供正確的資訊，避免假訊息充斥，未來更可以跟主婦聯盟合作，再來宣導緊急避難包。

劉世芳進一步指出，感謝主婦聯盟生活消費合作社主動承擔辦理防災士培訓的重責大任，3個月內完成北、中、南6縣市共10場培訓課程，高達有500位學員受益；防災士培訓課程不僅可學會如何保護自身，也使有餘力者能在災害發生時進一步幫助他人。期盼透過合作社等民間組織持續推廣防災士制度，讓更多民眾接受專業防災訓練，共同守護社區。

內政部指出，該課程具備兩大特色：第一，女性學員比例高達82%，且背景多元，顯示防災工作不受年齡與職業限制，是人人都可以自我增能的課程。第二，培訓課程結合合作社教育與防救災專業，不僅彰顯合作社自助人助、關懷社區的價值，更在災害發生時，能成為穩定社區的堅定力量，有助於強化全社會災防韌性。

內政部強調，目前全國已有8萬4千餘名防災士，是國家重要防災生力軍。近期也陸續發送《臺灣全民安全指引》給全國家戶，期望讓防災觀念深入生活，讓安全成為日常的一部分；未來內政部將持續鼓勵合作社等民間組織與培訓機構協力，共同推廣防災士制度，使社會自主防災量能持續成長，打造更具韌性的安全環境。