內政部攜手國防部簽署MOU

為提升消防人員的健康保障服務，在內政部長劉世芳與國防部副部長鍾樹明上將代表顧立雄部長共同見證下，內政部消防署署長蕭煥章與國防部軍醫局局長蔡建松中將日前簽署「各級消防機關與國防部軍醫局促進消防人員職業健康合作備忘錄」，國防醫學大學校長林致源、三軍總醫院院長蔡宜廷及所轄軍醫院與地方消防機關亦出席見證。本次簽署合作備忘錄，展現雙方落實消防人員職業健康照護的決心。

劉部長表示，本次簽署合作備忘錄，展現跨部會合作邁入新階段，將軍醫體系專業納入消防人員健康促進工作，合作範疇涵蓋消防人員健康促進、早期診斷、治療及後續健康照護服務，也包括消防專屬健檢方案、心理諮商與轉介機制，透過健康資料庫建置，協助後續政策研擬及防治建議，提升整體消防健康保障服務。

劉世芳說明，消防人員長期承擔高風險救災任務，健康風險與工作壓力較一般職種更為顯著。近年國軍與消防機關在災害防救、城鎮韌性演練等領域均有密切合作，而為回應消防健康需求，國軍醫院亦比照官兵提供就醫優惠，並針對消防職類推出自費健檢優惠方案；國防醫學大學亦協助消防署進行消防人員常見就醫用藥及心理健康資料分析，為後續政策提供重要依據。

內政部強調，期透過軍醫專業與消防健康管理的結合，提升預防量能，落實「醫防合一」公共衛生策略。未來中央將持續協調各機關資源，推動制度化健康照護，協助消防人員「安心執勤、健康返家」，並持續精進各項措施，共同維護消防人員的身心健康，更可使國軍官兵與消防人員之兄弟之情更上一層樓。