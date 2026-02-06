內政部整合資源 擴大老宅延壽效益

內政部長劉世芳表示，「老宅延壽機能復新計畫」五十億元特別預算，將結合經濟部「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」與「建築整合型太陽光電發電設備示範獎勵」一一五年至一一六年補助預算總額度約廿二·五億元，還有衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」二年預算近三億元，另近期將邀集地方政府研議地方配合款共同推動，由中央跨部會與地方合作，可擴大整體預算規模及執行量能，並搭配必須使用國產品牌建材等規定，帶動國內相關產業成長及內需動能，預估可為經濟創造百億元產值。

內政部表示，老宅延壽除了公共環境及安全改善外，居家內部硬體設施也能優化，實現人在地安養目標。