內政部明年元旦起推出3項新措施 中低收入戶免費使用公立火化場

記者盧素梅／台北報導

內政部於明（2025）年元月推出3項攸關民眾權益的政策或措施，分別為2025年1月1日實施的「免費提供中低收入戶使用公立火化場、骨灰(骸)存放設施」、「放寬外國專業人才申請永久居留條件及工作規定」以及「延長在台設有戶籍，且懷孕或育有2歲以下親生子女者之外國籍父母停留期間」。

再過兩天就是2025年元旦，內政部將推出3項新制，首先是中低收入戶治喪使用公立火化場、骨灰（骸）存放設施，免繳使用規費，預計超過26萬人受惠。

廣告 廣告

第2，放寬外國特定專業人才符合一定條件者，其本人及依親親屬申請永久居留的規定；放寬外國專業人才及外國特定專業人才在台灣就學取得副學士以上學位者，申請永久居留得折抵在台灣居留期間規定。此外，在台取得副學士以上學位的應屆畢業僑外生於2年覓職居留期間，得免申請工作許可；整體預計超過2萬人受惠。

第3，已修正外國人停留居留及永久居留辦法，延長在台設有戶籍，且懷孕或育有2歲以下親生子女者的外國籍父母停留期間，預估超過2000個家庭受惠。

更多三立新聞網報導

「38元換iPhone17 Pro Max」？屏東男落詐團陷阱 存款歸零超後悔

最高補助960萬！老屋裝電梯、拉皮 內政部「老宅延壽」管線也能修

內政部搶衛福部「房地合一」大餅？國土署5百字澄清：老宅延壽也是長照

散布仇恨言論最高罰3萬 內政部曝：要符合「2要件」才會挨罰

