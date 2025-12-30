內政部明年元旦起3惠民措施 外國人停留居留辦法改這樣

內政部今（30）天公布，明年1月推出3項攸關民眾權益的政策或措施。（王千豪攝）

內政部今（30）天公布明年1月推出3項攸關民眾權益的政策或措施，分別為民國115年1月1日實施的「免費提供中低收入戶使用公立火化場、骨灰存放設施」，預估逾26萬人受惠；另包含「放寬外國專業人才申請永久居留條件及工作規定」以及「延長在台設有戶籍，且懷孕或育有2歲以下親生子女者之外國籍父母停留期間」。

內政部今公布明年元旦起3項惠民措施，第一項、免費提供中低收入戶使用公立火化場、骨灰存放設施，預估逾26萬人受惠。第二項、放寬外國特定專業人才符合一定條件者，其本人及依親親屬申請永久居留之規定；放寬外國專業人才及外國特定專業人才在我國就學取得副學士以上學位者，申請永久居留得折抵在我國居留期間之規定；此外，在台取得副學士以上學位之應屆畢業僑外生於2年覓職居留期間，得免申請工作許可，預計2萬人受惠。

內政部指出，第三項為減輕外國人之在台設有戶籍子女懷孕期間及照顧2歲以下親生子女之負擔，擬具「外國人停留居留及永久居留辦法」第3條修正草案，增訂「其子女在台灣地區設有戶籍，且懷孕或育有2歲以下親生子女」，得再延長其停留期間，預估逾2000個家庭受惠。

