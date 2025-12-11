內政部暫封小紅書 陸委會重申打擊詐騙無關兩岸

（中央社記者李雅雯台北11日電）內政部對社群平台小紅書發布網際網路停止解析或限制接取命令，暫定1年。陸委會重申，小紅書不配合政府打擊詐騙，這是必要處置，無關兩岸政策、兩岸關係。

大陸委員會（陸委會）11日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華昨天在例行記者會上批評，民進黨以反詐名義限制小紅書，實為「反民主」，刻意製造「訊息繭房」，剝奪台灣民眾使用社群平台的自由。

梁文傑回應，這個問題其實很簡單，國內Meta、Google、Line等市占率高的社群平台發生詐騙案件時，警察可以找到處理窗口，要求下架、刪除詐騙訊息，「然後要開罰的時候，也知道我罰單要寄到哪裡」。

他強調，Meta、Google、Line等社群平台有遵循台灣打詐相關規定，但是小紅書沒有這樣做，警察在處理詐騙案件的時候，也不知道要跟誰聯絡，要開罰的時候，也不知道要罰誰。

內政部警政署統計數據資料顯示，去年1月至今年11月，涉及小紅書的詐騙案件達1706件。梁文傑說，警察沒有辦法與小紅書溝通、要求配合，所以政府機關確實應該做出處置，這不是針對哪個特定國家的App。

梁文傑提到，對岸一直將台灣政府對於小紅書的處置扯到「不讓台灣人了解大陸的真相」、刻意製造「訊息繭房」等；國台辦發言人昨天被問到「大陸怎麼不開放臉書的時候」則是吞吞吐吐、講不出話，「聽君一席話還是一席話，就這樣講半天」。

梁文傑重申，這個事情與兩岸政策無關，純粹是對於打詐的處置，「希望國人能夠支持政府的作為」。（編輯：楊昇儒）1141211