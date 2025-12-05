內政部暫封鎖小紅書 黃國昌：茲事體大劉世芳應釋疑

（中央社記者郭建伸台北5日電）內政部說小紅書APP有涉詐騙案高風險，因此暫行封鎖。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，政府打詐責無旁貸，但政府到底是在打詐，還是有其他考慮，茲事體大，請內政部長劉世芳站出來對社會釋疑。

內政部刑事局昨天指出，小紅書APP涉入1706件詐騙案件，內政部將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。

黃國昌今天上午接受媒體聯訪，媒體詢問，是否認為賴政府關閉小紅書APP有政治意圖。

廣告 廣告

黃國昌表示，內政部宣布逐步關閉小紅書讓很多人感到困惑，政府打詐責無旁貸，但以詐騙排行榜而言，排名前幾名的臉書、Instagram、Line、Threads都沒有禁止，榜上看不到名字的小紅書卻被禁，這到底是什麼標準。

黃國昌表示，政府到底是在打詐，還是有其他考慮，這茲事體大，請劉世芳站出來對社會釋疑。

黃國昌指出，許多民眾困惑，台灣民主何時沉淪到需要跟中國大陸學習，翻牆才能使用特定社交媒體。（編輯：蘇志宗）1141205