內政部替代役防救災協作競賽 南市勇奪全國第三名





內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心於彰化替代役防救災協作訓練場地，舉辦 114 年度「替代役防救災協作競賽」，全國 23 支隊伍進行避難收容、物資整備、傷患處置及災民撤離等多項任務闖關。臺南市代表隊以穩定表現及優異的防救災技能，在激烈競賽中脫穎而出，勇奪第三名，展現平時訓練的紮實能量與面對複合災害的應變能力。

本次競賽以模擬強烈颱風「艾濠」帶來暴潮、豪雨及災民大量撤離等場景，測試替代役役男在高壓情境下的判斷、執行及協作能力。臺南市隊伍在避難帳棚搭設、緊急醫療處置及災民管制等項目中均表現亮眼，展現專業分工與高效率團隊默契，獲得評審一致肯定。

臺南市長黃偉哲對役男們的努力表達高度肯定，他表示，面對極端氣候頻仍，防救災能力即是城市韌性的基礎。此次臺南市代表隊能在全國競賽中名列前茅，不僅展現替代役制度的價值，更證明臺南役男平日訓練扎實，關鍵時刻能成為市民最可靠的力量。

臺南市民政局長姜淋煌也向參賽役男表示嘉勉，他表示，市府相當重視替代役在防災體系中的角色，從平日教育訓練到實作演練都不斷強化。此次得名是全體役政同仁與役男共同努力的成果，更象徵臺南市在面對重大災害時具備堅實而可靠的防救災能量。姜局長也期許役男持續保持熱忱與責任感，未來能在各自服務的機關與社區中發揮所長，提升整體城市安全。

