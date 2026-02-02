內政部最後通牒曝光！李貞秀「就職立委前」未棄中國籍 恐依法遭解職

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導

民眾黨籍中配李貞秀預計明（3）日遞補就任不分區立委，但就職前是否已完成放棄中國國籍，引發高度關注。內政部今（2）日態度轉趨強硬，下午已正式將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室，並函請她提出已辦理喪失中國國籍的證明文件，明確指出，若未能在就到職前完成放棄外國國籍程序，立法院即應依法解職。

民眾黨籍中配李貞秀預計明（3）日遞補就任不分區立委，但就職前是否已完成放棄中國國籍，引發高度關注。（圖／民眾黨提供）

相關爭議源於陸委會先前透露，政府各部會至今尚未收到李貞秀放棄中國國籍的任何正式文件。內政部隨後說明，原具中國人民身分者轉換後，若欲登記參選我國公職，須先符合《兩岸條例》在台設籍滿10年的規定；而在當選後、正式就職前，仍須比照一般國人，遵守《國籍法》第20條，不得具有雙重國籍。依規定，擬任立法委員者必須在就職前完成放棄外國國籍，並自就職日起一年內取得喪失該國國籍的證明。內政部也特別強調，戶籍與國籍屬不同法律概念，不能混為一談。

廣告 廣告

內政部進一步點出國安層面的考量，指出原中國人民在未放棄中國國籍前，依中國國家安全法、國家情報法及反間諜法等規定，依法負有配合中國情報單位的義務。若同時擁有中華民國與中華人民共和國國籍，卻又擔任我國民選公職，將面臨法律義務衝突，甚至可能因職務身分而承受來自中共政權的壓力，要求提供相關線索或資料。《國籍法》第20條的設計，正是為了維護國家利益，也避免當事人陷入無法承擔的風險。

內政部表示，是否符合國籍法相關規定，立法院本就應依職權進行調查；一旦查明立法委員未在就到職前完成放棄外國國籍程序，即不符法律要件，立院依法應予解職。內政部也透露，早在1月30日即已行文請李貞秀依規定辦理，今日再度補送申請表，並要求提供喪失中國國籍的證明影本。至於民眾黨團主任對外表示李貞秀已向中國申請放棄國籍，內政部回應，仍須以正式文件為準，後續將依實際資料審認處理。

更多FTNN新聞網報導

李貞秀2月就職立委仍有中國籍 內政部：1年內提出放棄證明「沒解釋空間」

首位「陸配立委」明天就職！內政部搬釋字鐵腕擋駕：須放棄中國籍

李貞秀想當民眾黨立委又不放棄陸籍？綠營搬出國安法：別讓她索資質詢

