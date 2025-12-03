內政部核准處分 鍾東錦：高鐵產專區土地拚標售
（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣後龍高鐵特定區內2塊面積約7.3公頃產專區縣有地，遲未開發。縣府今天表示，內政部近期核准處分出售，將積極辦理公開標售，歡迎公司企業投標，進駐苗栗。
苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，土地法第25條規定，公有土地的處分或設定負擔，須經民意機關同意，並經行政院核准。通常核准期限為5年，超過期限未處分完畢，則需重新提報。
苗栗高鐵特定區內2塊面積約7.3公頃的產業專用區縣有地，因面積大、總價高，過去招標多達42次都未能成功標售出。縣府表示，內政部近期核准土地出售，縣府將依法公開招標，歡迎有興趣企業投標。
苗栗縣長鍾東錦今天在議會答詢時提到，感謝內政部來函表示同意產專區可由縣府自行標售，畢竟這些土地是經過重劃後，由縣府花了很多錢換回來的土地。
鍾東錦說，有了地政司的同意函，他立即指示工商發展處再做更精緻的規劃，設法提高廠商投標意願，也規劃2027年台灣燈會作為主燈區，盼藉燈會熱潮擴大宣傳，吸引大型的優質廠商投標。（編輯：黃世雅）1141203
