內政部殯葬管理評量 南市勇奪全國優等





內政部辦理之「直轄市、縣（市）政府殯葬管理業務評量」於114年度舉行頒獎典禮，臺南市政府憑藉殯葬政策推動與整體服務品質表現，榮獲全國優等肯定。在市長黃偉哲任內，臺南市已連續6年3次獲中央評量優等殊榮，展現市府在殯葬管理制度與公共服務上的持續精進。近年並透過設施設備優化、服務流程精進與管理制度完善，逐步回應市民治喪需求；包括南區第一火化場順利落成啟用，以及新營福園擴建工程持續推動，全面提升殯葬服務量能與環境品質。

除了提升殯葬管理品質，臺南市政府民政局亦持續以市民需求為施政核心，從數位便民服務、、傳統文化傳承到後備安全能量強化，多面向推動具體作為，展現市政治理的專業與溫度，穩健打造兼具便利、安全與文化厚度的宜居城市。

民政局指出，「臺南市里社區活動中心入口網站」自101年建置以來，已成為市民查詢與使用活動中心的重要平台。因應科技進步與行動裝置普及，民政局全面導入「響應式網頁設計」，讓民眾以手機、平板或電腦瀏覽皆能順暢操作。同時，為落實「網路代替走路」的便民理念，推出租借活動中心線上繳費功能，提供多元繳費方式，民眾無須親自臨櫃即可完成申請與繳費，有效節省時間與交通成本，打造更人性化的數位公共服務。

民政局也串連市區6家寺廟，共同辦理16歲成年禮聯合記者會，擴大宣傳效益，展現臺南深厚的歷史文化與傳統成年禮儀。114年成年禮活動以「成功啟航、開啟府城貿易的源頭」為主題，融合歷史、人文與觀光元素，引導學子體驗成年責任與文化意涵，同時推廣府城文化觀光。活動更吸引巴拉圭駐華公使之子參與，為傳統儀式增添國際亮點，展現臺南文化的多元與包容。

面對多元災害與安全挑戰，市府持續精進替代役備役訓練，強化城市整體應變能量。在救護專業方面，114年1月至12月辦理「EMT-1初級救護技術員繼續教育訓練」，共有804名備役役男完成複訓並取得證書，成為可即時投入救援的在地力量。同時推動實彈射擊訓練，將替代役備役人力納入民防體系，提升自我防衛及支援能力，114年1月至12月共有926名備役役男完成訓練，展現後備戰力與守護家園的決心。

民政局長姜淋煌表示，將持續以務實創新為導向，深化數位治理、精進殯葬管理作為、傳承文化價值並強化安全體系，攜手市民共創便利、安心且充滿文化厚度的幸福城市。

