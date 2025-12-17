內政部澄清：生兩胎婚育宅免費住是假的

網路上傳「只要生兩胎，婚育宅就直接免費住」、「只要生一胎，婚育宅房租可以打5折」的影片都，都是假的。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕網路上傳「只要生兩胎，婚育宅就直接免費住」、「只要生一胎，婚育宅房租可以打5折」的影片，內政部國土署出面澄清，都是「假的」。

國土署指出，社會住宅、租金補貼等兩項政策不能同時申請，也就是說已入住社會住宅的民眾，是不得重複申請租金補貼，且社宅租金必須依照租約繳付，並非免租金以及減免租金等情事。

而國土署也再次強調，民眾若符合「青年婚育租屋協助專案」申請資格，可以選擇申請社會住宅，或透過民間租屋並申請300億中央擴大租金補貼，且兩項不得重複申請。

至於，婚育宅政策，主要提供婚育家庭優先入住中央匡列20%的社宅，租期最長可達12年，今年已經釋出1022戶，主要分布在臺北市、新北市、桃園市、臺南市及高雄市，未來3年內會再釋出1萬戶。

