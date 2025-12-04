內政部為打詐封鎖小紅書1年 張斯綱嗆：公布FB、LINE涉詐幾件？

內政部為打詐封鎖小紅書1年，張斯綱要求刑事局公布FB、LINE、YT涉詐幾件？財損多少？ （圖：國民黨文傳會提供）

內政部警政署刑事局今天（4日）下午公布，因為「小紅書」APP在國安資安檢測中15項指標全數不合格，而且和詐騙案件高度連動、未配合法規要求，因此對APP發布「停止解析及限制接取」命令，暫定為期1年。對此，國民黨台北市議員張斯綱表示，詐騙就該嚴懲，他絕對支持！但他好奇的是：FB、LINE、YT涉詐幾件？財損多少？刑事局要不要一併公布？

張斯綱在臉書貼文指出，看看現有的數據，Facebook連續兩年是詐騙接觸率最高的平台，超過六成民眾曾在臉書遇過詐騙，近五成LINE用戶也表示遇過詐騙，更驚人的是，2024年全年度詐騙財損高達1300億元，2025年預估將再度刷新紀錄，台灣人平均每天被騙4億台幣，其中七成財損都來自臉書。

張斯綱認為，如果是為了防詐，為什麼不建立統一標準，讓所有平台一視同仁？政府真正該做的，是公布所有主流平台的詐騙數據，制定統一的平台防詐規範，強化人頭帳戶與金流管制。而不是選擇性地公布某個平台的數據，然後用這個數據當作封鎖的理由。

張斯綱強調，打詐國家隊喊了那麼久，累死基層警察同仁，不從上游著手的話，詐騙集團會因此消失嗎？不會，他們只會轉移陣地，繼續在其他平台行騙，受害的永遠是那些真正被騙的民眾。

最後，張斯綱強調，打詐政策思維要改變，不能雙標、數據要透明，更不能抓小不抓大，這才是真正負責任的政府該做的事。

◆遭遇詐騙洽詢相關事宜，可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢、檢舉或報案。