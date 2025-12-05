內政部為防詐禁「小紅書」 黃國昌轟：台灣民主何時沈淪到要跟中國學翻牆？

針對小紅書遭禁1年，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（5日）批評，台灣民主何時沈淪到竟要去跟中國學翻牆，才能使用特定的社交軟體？（資料照片／鄒保祥攝）

內政部刑事局昨宣布「小紅書」涉及詐騙案多達上千件，政府要求提出改善卻遭已讀不回，加上因國安居認定資安檢測不合格，因此封鎖小紅書1年，引發各界熱議。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（5日）在立院受訪時批評，台灣民主何時沈淪到竟要去跟中國學翻牆，才能使用特定的社交軟體？他要求內政部長劉世芳出面說清楚。

對於小紅書遭禁一事，黃國昌今天一早在立院受訪時表示，內政部這項宣布讓很多人感到困惑，政府打詐絕對是責無旁貸，但問題是以詐騙排行榜來說，排名更前面的臉書、Instagram、LINE、Threads沒有被禁，結果卻禁在榜上看不到名字的小紅書，「這到底是什麼標準？是真的在打詐，還是有其他考慮？」

廣告 廣告

黃國昌說，此事茲事體大，他要請劉世芳站出來，公開對社會釋疑，因為很多國人覺得非常困惑，「台灣民主什麼時候沈淪到，竟然要去跟中國學翻牆才能使用特定的社交媒體？」

至於民進黨立委沈伯洋說抖音沒有被禁，是因為抖音有配合提供資料，但小紅書不提供執法單位資料才被禁，而不是因為意識形態。黃國昌則冷淡回應，請民進黨政府自己好好地把說法統一後再說。



回到原文

更多鏡報報導

交保後首次公開直播！柯文哲笑稱黃國昌變「爐主」：越看越擔心

內政部宣布禁「小紅書」1年 陸委會：針對詐騙而非國家

小紅書被禁1年！「資安15項不合格、涉詐1706件」懶人包一次看…陸網笑了：兩岸一家親