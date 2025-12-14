內政部以打詐為由宣布禁「小紅書」1年，蔣萬安批民進黨「反中反到自己變成共產黨」，內政部長劉世芳辯稱依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，針對不合規、不合法、不落地的科技平台，司法警察機關應該有限制接取、禁止解析的必要，並大言不慚稱內政部是「依法行政」。

依法行政是指政府行使公權力必須遵守法律，這是法治國家一體適用的通則，民進黨深知行使公權力需法律授權，所以面對外界質疑總不忘以「依法行政」搪塞，但事實證明這是違憲、違法濫權的工具。

劉世芳詭稱是依《詐欺犯罪危害防制條例》查禁小紅書，但條例規定很清楚，是授權目的事業主管機關及司法警察機關，為處理「緊急」詐欺犯罪案件，及時防制民眾接觸詐欺「網站」，才得令網際網路接取服務提供者停止解析或限制接取。小紅書並非網站，而是社交媒體平台，即使有涉詐騙內容，亦無緊急問題，代表這完全不適用該條例第42條的規定，內政部硬是以此對付小紅書，根本就是曲解法律。

面對小紅書案，民進黨立委王世堅可說了良心話，他說知道劉世芳「護國心切」，但禁掉小紅書雖然解決了中共可能統戰與詐騙的問題，相對也犧牲掉台灣最引以為傲的民主自由，也沒有包容不同的聲音；王世堅還說，如果是他，不會驟然下決定禁掉小紅書。王世堅之言可謂是空谷跫音，但民進黨顯然是充耳不聞，因為這是綠營一貫反中、抗中的伎倆，不可能輕易放手。

其實，內政部違法濫權反中，小紅書並非頭一樁，此前，內政部以《國籍法》剝奪陸配參政權，手法與處理小紅書如出一轍。

陸配的參政權，明明是源自於《憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》，而非是一般受限於《國籍法》的外國人或外籍配偶，但內政部就是可以睜眼說瞎話，強行以《國籍法》不得有雙重國籍的規定套在陸配身上，逼得在野黨提案修正《國籍法》，以求保障陸配參政權，但民進黨不僅未有絲毫愧色，行政院長卓榮泰還嗆聲「開什麼玩笑」，賴清德總統更說「一旦修法成功，只不過增加社會對來自中國大陸的新住民疑慮而已，對整個台灣社會的和諧沒有幫助」，完全無視內政部違憲、違法的濫權惡行。

從剝奪陸配參政權到查禁小紅書，在在暴露賴政府假「依法行政」之名行濫權專政之實，台灣最受世人讚譽的自由民主已出現病症，長此以往，我們的民主恐怕需要進入加護病房醫治了。（作者為資深媒體人）