內政部祭鐵腕！「小紅書APP」涉1706件詐騙案件 遭限制接取1年

「小紅書」APP自113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元。（東方IC）

為確保國人能安心使用安全、合法之網路平台與軟體，杜絕詐騙行為蔓延，落實相關管理與防制作為、積極保障民眾權益，是政府責無旁貸的責任。「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，前經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。

據悉，「小紅書」APP自113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。經查，近期該平台在台灣使用量於1年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄，被害人求償無門。

為因應情資研判及實際偵辦所揭示之高度風險，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

內政部說明，為保障台灣用戶個資安全，前於今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應。據悉中國曾對「小紅書」APP進行開罰，美國德州則直接禁用，且小紅書迴避中華民國法律管轄，對台灣用戶及於該平台開店的商家而言，無異陷入嚴重的網路購物詐騙風險，情節重大。倘若政府對此類違法且放任詐騙的平臺置之不理，不僅對守法業者顯失公平，更是公權力的棄守。

