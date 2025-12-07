內政部禁小紅書「不合法」？律師爆「跳過6道手續」酸：是北韓法學派嗎
內政部與刑事局日前宣布，由於小紅書資安檢測不合格，近2年涉詐騙案1706件，未配合法規要求，將對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖一年，消息一出引發外界高度議論。對此，律師葉慶元在臉書發文質疑內政部手續不合法，他提出法條表示，內政部封禁小紅書跳過了6道手續，大酸「這是北韓法學派的依法行政嗎」？
國家安全局最近針對中國製應用程式進行資安檢測，共計檢測包括違反個資權限等15項指標，小紅書APP全數不合格。內政部警政署刑事局詐欺犯罪防制中心主任張文源日前在記者會上指出，根據165反詐騙平台統計，小紅書APP在台涉詐總財損為新台幣1億3290萬餘元；今年1至11月總財損達1億1477萬餘元，有持續攀升跡象。
行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元也表示，在中華民國境內使用的數位平台或應用程式，都必須符合中華民國規範。若政府對此類違法且放任詐騙的平台置之不理，不僅對守法業者顯失公平，更是公權力的棄守。所以內政部依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對小紅書APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。
對此，葉慶元表示，依據詐欺犯罪危害防制條例，小紅書屬於「網路廣告平台業者」，必須「在台灣指定及提報法律代表」，如果未提報，數發部應該要以適當方式公告其名稱，並通知其補正（第29條）。
葉慶元說明，如果經過公告、通知，平台業者仍不配合指定及提報法律代表，依法可以處250萬到1億元的罰鍰；如果還不配合，可以按次處罰；如果持續不配合，法律效果是……得召集專家審議會議，命網路業者停止解析或限制接取。（第39條）
葉慶元質疑，在現在小紅書這個案例，請問，主管機關完成了哪些手續呢？公告？通知？處罰鍰？按次處罰？召開專家審議會議？由專家審議會議決議命網路業者停止解析或限制接取？主管機關可以跳過第39條，就命網路業者停止解析、限制接取？這是北韓法學派的依法行政嗎？
