內政部禁小紅書一年 李慧芝：有助防詐都予以支持

中國APP「小紅書」被內政部封鎖一年，行政院發言人李慧芝表達支持。（資料照片／袁維駿攝）

中國APP小紅書被內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》封鎖一年，行政院發言人李慧芝今天（5日）表示，由於小紅書在發生大量詐欺案件後，未配合相關調查及改善作為，不受管轄、無法調閱、也造成偵查困難；為保障國內網路用戶財產安全，對於有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為，行政院都會予以支持。

李慧芝指出，為防制國人遭不法詐騙，使國人能夠安心使用網路平台，行政院於2024年提出《詐欺犯罪危害防制條例》並經立法院三讀通過；為及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置之必要時，依法得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置。

廣告 廣告

李慧芝指出，由於小紅書在發生大量詐欺案件後，未配合相關調查及改善作為，不受管轄、無法調閱、也造成偵查困難；為保障國內網路用戶財產安全，對於有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為，行政院都會予以支持。



回到原文

更多鏡報報導

無預警禁小紅書一年 劉世芳：視台灣法治於無物、不值得支持

內政部宣布禁封小紅書1年 鄭麗文：假借打詐名義構築網路長城

台灣為何要封鎖小紅書？綠委無奈揭現況…前白營也力挺：紅統人士要崩潰了