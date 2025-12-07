內政部禁小紅書 張景森鼓勵劉世芳「加100分」：中國平台是黨國體系延伸工具

內政部長劉世芳備詢。資料照片。李政龍攝



內政部近日宣布中國熱門App「小紅書」15項資安檢測不合格，又拒絕配合政府反詐，因此宣布台灣網路封鎖小紅書，時間暫定為1年，引發熱烈討論。內政部長劉世芳今天（12／7）再度回應質疑的聲浪，「台灣沒有共產黨，台灣是自由民主法治社會，難道反對者是反對警政署打擊犯罪？」對此，行政院前政務委員張景森則力挺表示，他說，中國的網路完全沒有自由，平台當然不是單純的商業公司，而是黨國體系的延伸工具，他給劉世芳加100分。

廣告 廣告

張景森昨天臉書發文表示，內政部禁小紅書要給劉世芳加100分、並且站起來拍手。他說，中國的網路完全沒有自由，他們的平台當然不是單純的商業公司，而是黨國體系的延伸工具。

張景森也指出，小紅書拒絕配合台灣國安、治安、資安要求，卻要求自由社會讓他們恣意流竄，這根本是不對等競爭、甚至是資訊戰滲透。

張景森強調，民主政府有責任保障言論自由，但更有責任捍衛資訊主權與社會安全，「當別人把你當戰場，你不能拿自由當盾牌說，我們不能限制他」。他認為，那是天真，不是維護言論思想自由，而是讓極權體制來摧毁言論思想自由的空間。

張景森直言，對那些不願遵守台灣法律、不願配合安全規範的平台，政府不只是可以處置，更有義務處置。這次內政部拿出鐵腕，是對的，民主不是軟弱，開放不是自殺。

張景森最後也給老朋友劉世芳加油，他說台灣需要能守住安全自由的部長。他強調，為了表示對老友的讚賞，三個月內臉書對內政部的業務，都只會有鼓勵，不會有批評。

更多太報報導

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

台灣有51位億萬富豪！總財富飆破5.1兆、超越日本與法國

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生