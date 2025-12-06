內政部禁小紅書 總統府表支持：它不肯落地、配合追查

總統府發言人郭雅慧2日回應在野立委提出總統赴立法院國情報告必須接受「即問即答」的要求，表示總統非常願意在合法合憲的前提下，赴立法院就國政方針與國防特別預算向人民報告、爭取國會支持。 圖：截取自總統府提供影片

[Newtalk新聞] 對於內政部宣布禁止中國「小紅書」app，總統府發言人郭雅慧今(6)日說，「國民黨稱如果我們禁了小紅書，那就真的會變成了所謂的共產黨」。但小紅書是因為他涉犯了蠻多詐騙案件，且不肯配合政府的相關追查。那再加上它並沒有落地管理，並不歸屬於台灣這邊。所以，在這個情況之下，內政部他們是依照了詐欺罪犯的相關條例來進行管理」。

郭雅慧說，「內政部有在第一時間立刻跟國人來報告，也做了說明。「總統府表達支持，我們對於他的這個做法是支持的」。

