內政部禁小紅書 衝擊微型電商．創作者生計

12/5，恐怕是台灣小紅書用戶的「世界末日」，想登入瀏覽，不是網路有問題，就是一直轉圈圈，因為內政部發布命令，限制小紅書一年。

限制小紅書使用，全台灣的水水真的要大哀號，因為女性用戶，最常在小紅書上瀏覽美妝、穿搭，旅遊資訊，可以說就是個「工具書」。也有不少台灣人在當創作者，經營小紅書，現在恐怕得退出了。

小紅書受女性用戶喜愛，大多瀏覽美妝、穿搭資訊。（圖／TVBS）

小紅書博主 (聲音來源) 說:「不會說就直接放棄，只是說就頻率不會這麼高，我還要翻牆，這是什麼奇怪的政策。」苦苦經營的心血可能歸零，有不少微型電商、個人工作室及新媒體創作者，也倚靠小紅書的導流與維繫客戶，沒想到政府，說斷就斷。

廣告 廣告

台北市議員(國) 張斯綱 說:「台北市政府應該思考一下，避免日後出現很多消費紛爭，輔導這些小商家，去移轉到其他的電商平台，不要讓內政部突然的舉措，導致很多人的生計跟交易受到很大影響。」

台灣用戶現在要用手機瀏覽小紅書，就會遇到網路不穩，無法刷新等問題，電腦網頁版，用微信登陸，會出現「此網域已遭內政部刑事警察局封鎖」的頁面。想順暢登入瀏覽，沒問題，VPN翻個牆就能搞定，但怎麼越想越不對勁。

立委(國) 葛如鈞 說:「沒想到有一天我們台灣的網友，還必須向對岸的網友，請教搭梯子翻牆的方法。」

立委(民) 沈伯洋 說:「所以不管是Meta、不管是Google，不管是Tiktok，都會願意配合台灣執法單位來調資料，但小紅書裡面的照片，我們執法單位要追查，要幫人民討回公道的時候，小紅書一直都是已讀不回。」為打詐封鎖小紅書，在野呼籲，別只是柿子挑軟的吃。

更多 TVBS 報導

小紅書封鎖懶人包》為何被禁？沒刪會怎樣？300萬用戶影響一次看

小紅書封鎖台網哀號一片 中媒報陸網反應：自詡的民主自由呢

小紅書掰了！賴政府禁用1年 醫揪1動作：手段比蔡政府粗殘

小紅書被封1年 綠委嗆該公司不守法又不配合：禁用不是威權

