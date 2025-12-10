內政部禁小紅書 陸國台辦狠酸民進黨淪「民禁擋」：必將自食惡果

內政部日前以大陸社群平台「小紅書」涉詐、不配合打詐為由，宣布封禁1年。（圖／達志／路透社）

內政部日前以大陸社群平台「小紅書」涉詐、不配合打詐為由，宣布對小紅書停止行網際網路解析及限制存取，暫定施行1年，引發爭議。對此，大陸國台辦狠酸，民進黨當局已成和百姓作對的「民禁擋」，其蠻橫行徑踐踏民主、妨害自由，如果繼續恣意妄為，必將自食惡果，多行不義必自斃。

陸國台辦今天（10日）舉行記者會，面對記者詢問台灣封禁「小紅書」一事，發言人陳斌華表示，眾所周知，「小紅書」是定位為「生活興趣社區」的社交平台，以豐富多元的生活化內容、貼近青年興趣的社區氛圍、便捷的互動方式，深受台灣民眾特別是青年的喜歡。

他接著說，台灣年輕人藉由「小紅書」了解大陸真實情況，與大陸網友親切、友善互動，這讓民進黨當局刻意製造的「信息繭房」和對大陸的污蔑抹黑塌了房、破了功，因此民進黨當局如芒在背，惱羞成怒，其封禁理由中的所謂「資安」，暴露的是他們內心的恐懼和「不安」。

陳斌華指出，根據台灣媒體報導，臉書在台去年涉詐近6萬件，今年也已超過3萬件，遠超民進黨當局所指控的「小紅書」涉案數量。因此，民進黨當局名為「反詐」，實為「反民主」，其蠻橫行徑踐踏民主、妨害自由，粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，嚴重損害台灣以「小紅書」謀生獲利的民眾的生計。

陳斌華強調，從封鎖大陸購物平台、影音平台，再到封禁大陸社交平台，民進黨已經成了名副其實和老百姓作對的「民禁擋」，凡是台灣民眾常用的就非禁不可，凡是台灣青年愛用的就非擋不可。多行不義必自斃，民進黨當局恣意妄為，必將自食惡果，其倒行逆施阻擋不了台灣民眾特別是青年了解大陸、與大陸同胞相交相知的民意潮流。

