內政部禁小紅書1年！張育萌力挺「已給過機會改善」：反對就是支持詐騙

內政部昨（4）日無預警宣布小紅書將封鎖一年，事件延燒，許多民眾認為此舉沒必要，紛紛站出來痛批。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌表示，小紅書母公司不願意配合，若發生詐騙案怎麼查，直言：「誰反對封鎖小紅書，誰就是支持詐騙。」

內政部昨（4）日無預警宣布小紅書將封鎖一年，事件延燒，許多民眾認為此舉沒必要，紛紛站出來痛批。（圖／路透社）

針對內政部禁用小紅書一事，張育萌在臉書發文表示，內政部採取此行動正當性非常強，這2年小紅書涉詐案件快2000案，財損超過2億元，表明支持封鎖小紅書行動，認為：「這一步絕對是對的，而且非常重要。」

張育萌指出，海基會在上月就已發函給小紅書在上海的母公司行吟信息科技公司，要求他們改善，小紅書公司卻不讀不回，表示內政部不是沒給過他們機會。張育萌更直嗆：「你整間公司擺爛，還想在台灣上架？門都沒有。這題結論很簡單，誰反對封鎖小紅書，誰就是支持詐騙。」

貼文一出，一票網友紛紛贊同：「行政院要硬起來」、「政府早就該這麼做了」、「太棒了，早該封鎖，一堆垃圾訊息」、「希望不要再有人講政府都不打詐了」、「讚，我也被騙過」。

對於網友在留言區質疑為何不禁臉書？張育萌則回應：「有管道處理啊。關鍵在於小紅書不讀不回，我國又無法偵查。」網友則補充：「很多人都拿FB來比，簡單區分差異，小紅書沒給，FB有給資料，抓不抓得到再說；詐騙猖獗又不配合政府提供資料，這跟地下集團有何兩樣。」

