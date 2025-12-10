內政部禁小紅書1年 王世堅嘆：犧牲台灣引以為傲的民主自由

內政部日前宣布，大陸APP「小紅書」並未配合政府要求改善反詐和資安機制，將對其封鎖1年，引發國內軒然大波。對此，民進黨立委王世堅認為，他可以理解內政部長劉世芳護國心切，雖然這種方式能解決對岸統戰和詐騙問題，但也犧牲台灣最引以為傲的民主自由、也沒有包容不同聲音。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

王世堅今（10）日下午出席民進黨例行中常會，會前接受媒體聯訪。現場媒體問到怎麼看內政部對小紅書下禁令1年之事，王世堅回應，自己也是在1年多前才開始用智慧型手機，所以對各大社群平台還不熟悉，但小紅書只是平台而已，台灣人民有足夠智慧判斷是否使用。

王世堅認為，台灣的價值就是民主自由，「我相信內政部長劉世芳是深愛台灣、護國心切，但要是我，我不會驟然就下這個決定說禁掉誰、禁掉誰」。

小紅書。（圖／AP）

王世堅提到，儘管禁掉小紅書，雖可以解決對岸可能的統戰問題，也能解決部分對岸詐騙的情況，但相對的這也犧牲掉台灣最引以為傲的民主自由，也沒有包容不同的聲音。

王世堅還說，而且很重要的一點，就是對岸的統戰在這幾十年來，對台灣一點影響都沒有，就以這10幾年來的民意調查資料來看，就連最新民調顯示，在台灣2300萬同胞的心目中，主張統一的不到3%，而且還愈來愈少，「所以我們根本完全不用怕」。

內政部長劉世芳。（資料照／中天新聞）

王世堅強調，雖然小紅書、抖音這些大陸社群平台有風險，但台灣應該是用制度管理而非一刀切，否則每件事都會付出代價，強硬手段會讓民主受傷。

