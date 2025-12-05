內政部禁用小紅書1年 政治學者不滿開罵了
內政部以「資安檢測與詐騙案件多」為由，宣布封鎖大陸知名社群平台小紅書1年，但小紅書在台灣擁有大批愛用者，不少習慣使用的台灣網友聞訊後，紛紛表示氣到不行。政治學者施正鋒直言，賴政府現在管控媒體的手段已經超過獨裁，根本就是極權，可以類比的只有希特勒與史達林，目的就是要洗腦，並控制年輕人與知識份子的思想。
就在昨日內政部宣布小紅書即將在台灣被封鎖1年後，台灣社群平台也出現不少討論串，其中大批習慣使用小紅書的學生族群紛紛留言，「老實說個人覺得沒有app可以替代小紅書」、「小紅書大於一切欸 甚至超過ig」、「本來以為中國人才需要翻牆，現在台灣人也需要翻牆了ㄏㄏ。」當中不少是習慣在小紅書瀏覽攝影、遊戲、美妝、旅遊與明星動態等資訊。
「沒想到民進黨有辦法在這1年多裡面，敗光我對他們的好感。」一名政大網友說，「我才不要支持什麼台灣替代的平台，小紅書用戶的體量，根本不是台灣平台有辦法超過的，而且小紅書上面各種冷門的東西都有，我想學什麼都能查到資料，政府要禁小紅書，只會讓我更堅持要繼續用！」
施正鋒指出，他之所以感受到民進黨不斷往極權靠攏，主要是曾經他的臉書被封鎖一個星期，一定是有人去檢舉，他當時公開呼籲臉書不要成為執政黨的幫兇，但後來又因為寫到美西戰爭與菲律賓作為殖民地的歷史，所用照片來自維基百科，又被檢舉使用色情圖片，讓他大為光火，「哪有色情的，檢舉連內容都沒有看啊！」
施正鋒說，不管是臉書還是小紅書，就是一個社群平台，但大陸的就禁止使用，「難道美國就沒有灌輸你東西嗎，當然是有啊，他就是灌輸你多消費嘛等等那些東西。」執政黨封鎖社群平台如今缺乏標準，但其實只要對外清楚說明就好，「所以對我來講的話，我基本上那種感覺是焚書坑儒，就是秦始皇嘛！」
「民進黨怎麼那麼沒有自信！」施正鋒說，如果執政黨今天認為大陸有透過社群平台蒐集資料，大可大大方方對外公布立場還有資訊，「不用那種小人的步數，你看是執政黨都玩這種東西啊，而且現在是民主化時代，真的是無法無天了，因為他認為選舉選上了，就可以為所欲為，真的是太可惡了！」
