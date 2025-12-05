內政部禁「小紅書」1年 吳子嘉預言賴清德年輕人民調結果

內政部以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。媒體人吳子嘉預測認為，禁小紅書的結果，賴清德的年輕人民調保證會下滑，他就看內政部長能撐多久。

有網友5日在《董事長開講》網路直播節目中問到，美麗島電子報11月的國政民調有一題問，兩岸是否同屬一中？結果20-29歲認同兩岸一中的比例，還高過30-39歲及40-49歲的人。民進黨是不是認為造成這結果的原因，是因為年輕人愛看中國大陸的影音平台，所以才拿打詐為藉口，封了小紅書呢？吳子嘉回應表示，這樣下去的話，他的年輕支持度不會提高。

吳子嘉覺得，打小紅書這件事，是因為內政部長劉世芳沒有想到選舉這回事，劉世芳是政治教官，她只想到報復，現在正在發展「聯合利劍-C」演習。不過，300萬年輕人玩小紅書，搞死小紅書，就是搞死台灣年輕人。

吳子嘉接著表示，他就要看劉世芳有沒有種撐一個月，劉世芳若有種，撐過這一個月，他就服氣，因為賴清德的年輕人民調保證會下滑；搞小紅書的結果，就是賴清德的年輕人票跑掉，他就看內政部長能撐多久。

有網友再問到，禁小紅書只是第一步？後續還有其他動作嗎？吳子嘉認為，當然是一步一步來，這就是「數位主權」，但他不知道表達的結果，會把他的年輕票趕走，因為網路世界都是年輕人。小紅書是第一步，後面還有，然後越搞越難看。

