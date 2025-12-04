內政部稱小紅書涉詐封鎖1年 媒體人：臉書詐騙更多吧

內政部今（4）日宣布，以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間一年。對此，資深媒體人樊啟明也質問，臉書詐騙更多吧？

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間一年，後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規，並確保國人數位安全，再研議後續處置。

內政部表示，「小紅書」在台使用量於一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄，被害人求償無門。為保障台灣用戶個資安全，今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應。內政部強調，自今年1至11月，各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有4萬5094組，這次對小紅書停止解析、限制接取並非首例，凡在我國境內提供服務的網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄。

針對內政部以涉詐為由封鎖「小紅書」1年，樊啟明今天在臉書發文嗆問，用臉書詐騙更多吧？網友們也在他的貼文留言表示，「這樣臉書要封鎖100年了」、「不是應該納管，這樣才有法可以處理嗎」、「臉書財損根本不可計數了吧」、「要不要全部app都封鎖」。

