內政部稱應提放棄國籍遭拒證明？ 李貞秀斥「莫須有罪名」：請政府好好做事
民眾黨立委李貞秀昨（3）日宣誓就職，成為台灣第一個中配立委。因受外界質疑未放棄大陸國籍，李貞秀昨日秀出專程飛大陸機票，強調申請遭拒絕。內政部喊話應提出遭拒絕的相關證明，對此，李貞秀今（4）日表示，自己跑大陸只是因為一個莫須有的罪名，請賴政府好好做事，不要再打口水戰。
李貞秀表示，自己跑一趟大陸，但卻是因為莫須有的罪名，自己的回應僅是政治回應。她呼籲賴政府，在野黨從第一天開始開工就認真做事，民進黨卻還在談國籍；民眾黨今天已經開始推優先法案，拜託賴政府好好做事，不要再打口水戰。
針對外界質疑已跟丈夫離婚，與台灣並無關連？李貞秀強調，女人並非男人的附庸，自己在台灣30年，5個小孩是台灣人，怎麼會跟台灣沒有連結？自己與前夫有共同的孩子，是永遠的家人。她指出，每段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿出來討論，從政是個人的選擇，也不希望涉及家人。
至於國民黨主席鄭麗文稱「台灣人應接受自己是中國人」，李貞秀表示，鄭麗文主席所指的中國人，一定是大家都理解的中華民國國民。中華民國國民不就叫中國人嗎？這句話看大家各自解讀，自己則是這樣解讀，「我個人就是堂堂正正的中華民國國民」。
有官員放話若是李貞秀質詢可拒答？李表示，基本原則是依法合憲，照中華民國憲法來。自己有先搜尋，有官員拒絕質詢，似乎沒有刑罰，但自己知道可以去監察院檢舉瀆職。
有媒體提問，陸委會主委稱「目前沒有陸配成功放棄國籍」，內政部卻還拿國籍法當依據，是否覺得藉機操作兩國論？李貞秀表示，「完全認同」，賴政府執政團隊荒腔走板，自己的行政部、內政部去開始對中選會質疑，是質疑能力？還是蔡政府時期的執政法源？為何蔡規賴不隨，蔡政府時代沒有爭議的事，到賴政府時期變成大事件，請賴政府回來做正事。
至於沒有拿中國護照怎麼來台灣？李貞秀說，當初兩岸間不需要護照，台灣人到大陸是用台胞證，大陸人民到台灣是用陸台通行證，陸配在沒有取得定居資格前往來台灣，都是經香港用陸台通行證，多次往返的通行證一定要在半年、三個月、或一年內回去大陸，最後取得台灣給予的定居資格後，大陸公安部門發出的通行證就已變成one way，只能到台灣，不能回大陸，再到大陸就要用跟中華民國國民一樣的台胞證。
大S雕像揭幕儀式「兒女未現身」引熱議！汪小菲現任妻曝原因
大S雕像手腕線圈藏愛！摯愛離世一週年 具俊曄獨自刺下「第四條線圈」
做保全上班12小時心好累！月領4萬沒年終 他嘆「1原因」沒勇氣離職
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
李貞秀未放棄中國籍？政委：應回收當選證書
[NOWnews今日新聞]民眾黨新立委李貞秀昨（3）日上任高喊唯一效忠中華民國，但由於她當年以中配身份來台定居，目前是否仍具中國籍引爆爭議。對此，行政院政務委員陳金德昨（3）日指出，候選人參選時不需即...
不是針對陸配！陸委會主委邱垂正：李貞秀依法要放棄中國國籍
[Newtalk新聞] 陸委會主委邱垂正今天（3日）出席「2026台北國際書展：在台灣閱讀香港」專區開幕茶會受訪時表示，恭喜民眾黨不分區立委李貞秀宣誓就職，但她必須依照相關法律放棄中華人民共和國國籍；目前仍有1年時間取得證明，一切依法行政，此規定並非針對陸配，而是對所有國家國民一視同仁。 李貞秀為台灣首位陸配立委，1973年生於中國湖南省，1993年來台定居，已居住超過30年。她今天在立法院宣誓就任民眾黨遞補不分區立委（接替張啟楷），並秀出機票、護照及文件，證明曾返回湖南衡南縣及衡陽市公安局申請放棄中國國籍，但遭不受理。她強調熱愛台灣、唯一效忠中華民國。內政部（國籍法主管機關）已函請她依《國籍法》第20條辦理，並提供「退出中華人民共和國國籍申請表」，要求於就職後1年內完成喪失國籍及取得證明，否則可能面臨解職。 邱垂正受訪時詳細說明立場：「中華民國是一個民主法治的國家，我們恭喜並祝福李貞秀委員上任，但她也要依照相關法律來行使職權，同時依照法律去放棄中華人民共和國的國籍。當然，要取得放棄國籍的證明還有一年的時間，一切依法行政，不管是委員還是政府都是依法行政。」 他強調：「雖然說目前去放棄中
李貞秀陷國籍爭議！綠批「表格下載僅30秒」 陳智菡曝：已申請放棄
民眾黨六位新科立委明（3）天將正式宣誓就職，但內政部稱尚未收到中配李貞秀喪失中國國籍的相關文件，應由立法院依法解職，更有官員放話，如果李貞秀不處理國籍問題，行政部門將採取「不配合」手段，甚至拒絕她的索
李貞秀當選立委卻不能就職？她轟政府錯亂
[NOWnews今日新聞]立法院第五會期報到，6名新科民眾黨立委也進軍國會，不過其中具有中國籍配偶身分的李貞秀，遭綠營質疑擁有雙重國籍，不能就職立委。藍營則反批這是藉機在偷渡兩國論，國民黨發言人、新北...
李貞秀稱中國不讓她放棄國籍 牧師翻中國法條：原因只有一項
台灣民眾黨6位新科不分區立委3日宣誓就職，針對外界關注的國籍議題，中配李貞秀拿出機票、文件等強調自己想放棄中國國籍但不被中國公安局受理，黃春生牧師批評，搞事的民眾黨甘做惡魔黨的爪牙，他表示，李貞秀稱中國不讓她放棄國籍，原因只有一項，中華人民共和國國籍法第十二條：國家工作人員和現役軍人，不得退出中國國籍。
曝李貞秀已申請放棄中國籍 陳智菡批「霸凌」：逼迫做不到的事
民眾黨新任6名立委將就職，中配李貞秀的國籍問題引發議論。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（2日）透露，李貞秀已按照台灣規範，至中國申請放棄國籍，不過，如陸委會主委邱垂正所說「沒有人能夠做到完全註銷中國國籍」，因此現在等於在逼迫李貞秀做沒辦法做到的事。
新黨聲援李貞秀「為中配權益發聲」 前中配村長促停止政治操作
中配李貞秀今（3日）宣誓就職民眾黨不分區立委，其國籍問題持續引發外界熱議。同為中配的前花蓮村長鄧萬華在立法院前聲援中配權益，並呼籲社會正視相關法制與人權議題，停止政治操作，還給中配真正公平、民主、自由的權利。