內政部稱應提放棄國籍遭拒證明？ 李貞秀斥「莫須有罪名」：請政府好好做事

民眾黨立委李貞秀昨（3）日宣誓就職，成為台灣第一個中配立委。因受外界質疑未放棄大陸國籍，李貞秀昨日秀出專程飛大陸機票，強調申請遭拒絕。內政部喊話應提出遭拒絕的相關證明，對此，李貞秀今（4）日表示，自己跑大陸只是因為一個莫須有的罪名，請賴政府好好做事，不要再打口水戰。

李貞秀表示，自己跑一趟大陸，但卻是因為莫須有的罪名，自己的回應僅是政治回應。她呼籲賴政府，在野黨從第一天開始開工就認真做事，民進黨卻還在談國籍；民眾黨今天已經開始推優先法案，拜託賴政府好好做事，不要再打口水戰。

針對外界質疑已跟丈夫離婚，與台灣並無關連？李貞秀強調，女人並非男人的附庸，自己在台灣30年，5個小孩是台灣人，怎麼會跟台灣沒有連結？自己與前夫有共同的孩子，是永遠的家人。她指出，每段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿出來討論，從政是個人的選擇，也不希望涉及家人。

至於國民黨主席鄭麗文稱「台灣人應接受自己是中國人」，李貞秀表示，鄭麗文主席所指的中國人，一定是大家都理解的中華民國國民。中華民國國民不就叫中國人嗎？這句話看大家各自解讀，自己則是這樣解讀，「我個人就是堂堂正正的中華民國國民」。

有官員放話若是李貞秀質詢可拒答？李表示，基本原則是依法合憲，照中華民國憲法來。自己有先搜尋，有官員拒絕質詢，似乎沒有刑罰，但自己知道可以去監察院檢舉瀆職。

有媒體提問，陸委會主委稱「目前沒有陸配成功放棄國籍」，內政部卻還拿國籍法當依據，是否覺得藉機操作兩國論？李貞秀表示，「完全認同」，賴政府執政團隊荒腔走板，自己的行政部、內政部去開始對中選會質疑，是質疑能力？還是蔡政府時期的執政法源？為何蔡規賴不隨，蔡政府時代沒有爭議的事，到賴政府時期變成大事件，請賴政府回來做正事。

至於沒有拿中國護照怎麼來台灣？李貞秀說，當初兩岸間不需要護照，台灣人到大陸是用台胞證，大陸人民到台灣是用陸台通行證，陸配在沒有取得定居資格前往來台灣，都是經香港用陸台通行證，多次往返的通行證一定要在半年、三個月、或一年內回去大陸，最後取得台灣給予的定居資格後，大陸公安部門發出的通行證就已變成one way，只能到台灣，不能回大陸，再到大陸就要用跟中華民國國民一樣的台胞證。

