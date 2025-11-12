內政部籲三重果菜市場若異地遷建應重啟新案 林淑芳：守住程序正義

內政部都市計畫委員會11日確認會議紀錄後稱，新北市府若決定將三重果菜市場異地搬遷，因涉及重大政策調整，應先循程序將原案撤回，並依都市計畫程序重啟新案。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府有意將三重果菜市場遷至蘆洲區，引發蘆洲居民反彈。內政部都市計畫委員會11日確認會議紀錄後稱，新北市府若決定將三重果菜市場異地搬遷，因涉及重大政策調整，應先循程序將原案撤回，並依都市計畫程序重啟新案。對此，立法委員林淑芳表示，這是「守住程序正義」的重要階段性勝利，接下來「戰場回到地方，新北市府如何規劃，蘆洲人的眼睛都會雪亮地盯著看。」

內政部國土署指出，內政部都委會已確認1089次會議紀錄，對於三重果菜市場重建案涉及「蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案」審議及「三重果菜批發市場變更案」辦理程序案兩者的競合，因此若新北市府決定將三重果菜市場異地搬遷，因涉及重大政策調整，應先循程序將原案撤回，並依都市計畫程序重啟新案。

林淑芳表示，市府不顧內政部都委會於2015年、2017年兩度決議「三重果菜批發市場原地重建」，卻仍企圖將市場「包裹」進蘆洲南北側計畫中，強行遷移至蘆洲原規劃為公園用地的地區。她強調，自己多年來持續透過公文往返、親自拜會國土署，並於院會質詢院長，明確傳達蘆洲市民兩點訴求，包含市府應遵守既定決議、堅決反對將市場遷入蘆洲。

林淑芳說，都委會此次決議，除要求市府重新辦理計畫程序外，也明確指出，若三重果菜批發市場決議搬遷，應撤回原案、重新啟動都市計畫程序，並依規定辦理公共設施用地回饋事項。

林淑芳強調，這項結果代表中央採納地方民意意見，阻止市府繞過「原地重建」決議、欺瞞居民的作法，強行將三重果菜批發市場遷入蘆洲的方案。這是重要的階段性勝利，接下來「戰場回到地方，新北市府如何規劃，蘆洲人的眼睛都會雪亮地盯著看。」

