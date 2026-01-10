內政部精實民防整備 建構安全堅韌社會防護網
記者吳典叡／專題報導
為了建構安全堅韌社會防護網，內政部精實民防整備能力，包括函頒「防空避難指引」、舉辦「守護之盾－防空避難體驗特展」，宣導防空避難設施及應變作法，更配合「2025城鎮韌性演習」，擇選11處地方政府投入實作演練，而去年底，全國防災士培訓完成取證已達10萬832名，正式突破10萬名的重要里程碑！至於普發「臺灣全民安全指引」，近期陸續發送完畢，積極落實防救災合作，提升全社會防衛量能。
為確保防空避難知能普及化，內政部於去年6月30日函頒「防空避難指引」，協助民眾在防空警報發放時，依情境即時反應迅速避難。另於去年7月2日至30日舉辦「守護之盾－防空避難體驗特展」，強化宣導防空避難設施及應變作法；配合「2025 城鎮韌性演習」，擇選11處地方政府實施警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制及傷患現場醫療處理等實作演練，提升臨災應變能力。
為推展全民防災，內政部指出，防災士訓練課程涵蓋防救災概念、災情判讀、居家防護措施、社區防災協作、避難路線規劃、止血包紮實作訓練及CPR、AED操作等。民眾參與防災士訓練，能在大規模災害發生時，成為自助、互助的重要力量，同時，達到預防減災的效果。
防災士培訓對象包含8樓層以上高樓大廈管理委員會、保全人員、計程車司機、常備役男、替代役男、村里長（幹事）、婦女團體、中華電信、台電公司、宗教宮廟等，以強化民眾自主防災能力。而在去年底，全國防災士培訓完成取證已達10萬832名，正式突破10萬名的重要里程碑。此外，自11月中旬起分4梯次普發「臺灣全民安全指引」，近期陸續發送完畢。
為了建構安全堅韌社會防護網，內政部精實民防整備能力，而去年底，全國防災士培訓完成取證已達10萬832名，正式突破10萬名。（內政部提供）
其他人也在看
台鐵又出包! 列車卡中性區間"延誤近1小時" 上班族氣炸
民視新聞／綜合報導台鐵又出包，通勤尖峰時間大誤點，上午7點48分台鐵司機員因為操作不慎，導致列車停在中性區間，上班族氣炸了，有人延誤快一小時，還有老先生要去看醫生，等車等到都過號了，台鐵直到上午8點57分才排除。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【風象星座運勢】1/10 天秤座突破自我限制、水瓶座愛情大有所獲、雙子座保持開放心態
水瓶幸運色：黑色 天秤幸運色：銀色 雙子幸運色：玫瑰色太報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
F-16飛官辛柏毅失聯逾72小時 陸海空搜救不間斷
（中央社記者張祈花蓮縣10日電）空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今超過72小時。海陸空搜救行動未中斷，今天持續在海域、岸際搜救。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
澎湖西嶼疑發現飛行器殘骸 軍方依「1線索」判定非失事F-16
空軍上尉辛柏毅6日駕駛F-16V在花蓮外海進行例行性夜航訓練時失聯，今天（1/9）一度傳出在澎湖西嶼發現飛行器殘骸，軍方不敢大意，立刻派員前往確認，經相關單位檢視，認為是中國民航機零件。太報 ・ 23 小時前 ・ 1
新北公告115年國中會考簡章 考生及早掌握關鍵時程
115年國中教育會考將於115年5月16日及5月17日舉行，新北市教育局提醒考生與家長提早掌握重要時程與報名資訊。新北考區會考簡章已公告於新北考區試務會網站，提供免費下載，協助考生及家長完整了解報名流國立教育廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
批北市不排富推營養午餐免費 黃偉哲舉蔣經國「這句話」轟蔣萬安
台北市長蔣萬安宣布北市今年9月起營養午餐免費，台南市長黃偉哲繼批「北炫富南痛苦」後，9日上午受訪搬出蔣萬安祖父蔣經國曾說「買醋的錢不要拿來買醬油」，指在不排富前提下又趕在選舉前要實施，有政策買票嫌疑，他更連三問蔣萬安為何匆匆忙忙宣布且不排富及為何在選舉前實施？他強調，營養午餐免費不是不可以做但須審慎規畫，大撒幣逼著別人跟進，祖父明訓都沒聽到嗎？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
「加開零食會」夜市吃播助陣邱議瑩 瑞豐夜市人氣爆棚、笑聲不斷
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】立法院新生代戰將黃捷、吳沛憶、沈伯洋組成的「加開零食會」，昨（9）日晚間合體高雄市台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍營抽出TPASS預算見光死？ 鍾佳濱斥：國會土皇帝的放話心態
[Newtalk新聞] 總預算持續遭國民黨、民眾黨於立院程序委員會擋下，但有藍委透露，將在今（9）日立法院協商中把TPASS等相關預算抽出來付委審查，但最終並未提出相關提案，引發關注。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱於院會休息後表示，實際協商過程中，國民黨根本未提及要抽出TPASS預算，且依法也「根本抽不出來」，批評相關說法恐怕只是對外放話。 鍾佳濱指出，本年度中央政府總預算早在去年8月底前，就已由行政院全案送交立法院審議，依法只能進行整體審議，而非任意拆分。他說明，今日表決時，民進黨嘗試透過變更議程，將今年度中央政府總預算列為討論提案並交付審議，但最終仍遭國民黨否決。 鍾佳濱表示，當國民黨堅持不審議年度總預算後，中央政府各項施政計畫，僅能在《預算法》第 54 條所規範的特定情況下，經立法院同意才能動支；然而，所謂「經立法院同意者」，並非授權立法院可以任意挑選、分配預算項目。 他直言，國民黨顯然抱持「國會獨大」的思維，誤以為中央政府總預算是國會的私有財產，想放行哪一項就放行哪一項，甚至等到人民敲碗、或藍營執政縣市因無力負擔而喊缺錢時，才打算放行 TPASS 這類受歡迎的預算。 鍾佳濱痛批，這新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 18
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 8 小時前 ・ 462
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 44
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 4
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
中職》「6年期間一半時間都是痛苦的」 徐若熙首度透露真心話
徐若熙跟軟銀簽下3年最高總值1500萬美元（約台幣4.7億）的鉅約，味全龍今在天母球場的場外為他舉辦旅外球迷歡送會，徐若熙坦言，原本加盟記者會很開心，到歡送會有點不捨，因為要離開家鄉味全，「只要你有夢想，就是要實現。只要心還沒有死，身體就會跟隨。」自由時報 ・ 4 小時前 ・ 5
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。民視 ・ 7 小時前 ・ 83
撞上殲-20「電子迷霧」? 宮古海峽交手 日F-15J辨不出型號只「推定」 眼看它溜走
[Newtalk新聞] 2026年元旦剛過，中、日軍機又傳出海上較勁。根據日本防衛省發的一份監視資料，日本自衛隊戰機 F-15J 近日在宮古海峽 ：「確認到殲-16、轟-6K 等機型，另有 2 架『推定』戰鬥機，型號不明、蹤跡全無。」 宮古海峽是日本的「家門口防線」，常年監視過往戰機。自衛隊 F-15J 竟會眼睜睜看著解放軍戰機目標溜走，連型號都認不出來？ 大概只有殲-20 隱形戰機能辦得到。 中國軍事專欄《矚望雲霄》今 ( 10 ) 日表示，隱形戰機不是「徹底隱形」，而是「選擇性隱形」。包括美軍的 F-22 和中國的殲-20，隱形效果最好的都是機頭正面。 日本自衛隊F-15J戰機。 圖 : 翻攝自矚望雲霄 可一旦戰機側向伴隨編隊飛行，情況就變了——側向沒有正面那麼極致的隱形修形，垂尾面積又大，日本的遠端警戒雷達確實能捕捉到零星信號。 《矚望雲霄》分析，這種信號是斷斷續續、跳來跳去的，說直白些就是「看得見，摸不著」。雷達沒法穩定跟蹤，更沒法給導彈提供火控引導。 日本戰機之所以標注「推定」，就是因為他們只捕捉到了幾個模糊的信號碎片，根本沒法確認具體是啥機型，更別說鎖定蹤跡了。這種「若即若新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 50