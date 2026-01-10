內政部精實民防整備 建構安全堅韌社會防護網

記者吳典叡／專題報導

為了建構安全堅韌社會防護網，內政部精實民防整備能力，包括函頒「防空避難指引」、舉辦「守護之盾－防空避難體驗特展」，宣導防空避難設施及應變作法，更配合「2025城鎮韌性演習」，擇選11處地方政府投入實作演練，而去年底，全國防災士培訓完成取證已達10萬832名，正式突破10萬名的重要里程碑！至於普發「臺灣全民安全指引」，近期陸續發送完畢，積極落實防救災合作，提升全社會防衛量能。

為確保防空避難知能普及化，內政部於去年6月30日函頒「防空避難指引」，協助民眾在防空警報發放時，依情境即時反應迅速避難。另於去年7月2日至30日舉辦「守護之盾－防空避難體驗特展」，強化宣導防空避難設施及應變作法；配合「2025 城鎮韌性演習」，擇選11處地方政府實施警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制及傷患現場醫療處理等實作演練，提升臨災應變能力。

為推展全民防災，內政部指出，防災士訓練課程涵蓋防救災概念、災情判讀、居家防護措施、社區防災協作、避難路線規劃、止血包紮實作訓練及CPR、AED操作等。民眾參與防災士訓練，能在大規模災害發生時，成為自助、互助的重要力量，同時，達到預防減災的效果。

防災士培訓對象包含8樓層以上高樓大廈管理委員會、保全人員、計程車司機、常備役男、替代役男、村里長（幹事）、婦女團體、中華電信、台電公司、宗教宮廟等，以強化民眾自主防災能力。而在去年底，全國防災士培訓完成取證已達10萬832名，正式突破10萬名的重要里程碑。此外，自11月中旬起分4梯次普發「臺灣全民安全指引」，近期陸續發送完畢。

為了建構安全堅韌社會防護網，內政部精實民防整備能力，而去年底，全國防災士培訓完成取證已達10萬832名，正式突破10萬名。（內政部提供）