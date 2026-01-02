內政部縮短3年興建時程 高雄橋頭科學園區提前正式啟用

內政部今（2）日舉辦「高雄新市鎮橋頭科學園區」啟用典禮 部長劉世芳致詞

內政部今（2）日舉辦「高雄新市鎮橋頭科學園區」啟用典禮。內政部部長劉世芳表示，高雄新市鎮橋頭科學園區是國家推動南臺灣產業升級的重要據點，由新市鎮開發基金投入總經費372億元，其中區段徵收工程經費逾124億元，自111年7月開工迄今啟用，大幅超前原訂6年的工期，目前已完成初步相關基礎建設，並交由國家科學及技術委員會辦理招商與廠商進駐作業，是臺灣產業升級與科技發展的另一重要里程碑。

劉世芳部長補充說明，中央秉持產業造鎮的原則，採取「東產西住」的分區開發模式，高速公路以東是產業專區；以西則結合住宅、學校與社區設施，同步建置道路、雨污水道、公園等重要公共建設，並採取共同管道系統，整合民生所需的電力、自來水、電信及天然氣等管線，讓產業發展與生活能夠同時成形。

內政部說明，本案採低碳永續工程，使用綠建材混凝土、瀝青材料再利用及搭配高效能施工機具等，並將導入再生能源、智慧電網與循環水系統，及結合IoT智慧監測等措施，也特別保留草鴞棲地、廣植原生林木，將可降低整體碳排量與運輸負擔，兼顧在地生態及環境永續。而在水利工程部分，則設置5座生態滯洪池，可兼具防洪與生態景觀，另在開發期間所發現的考古遺址，均已採取就地安置措施，完善土地開發與文資保存的平衡，讓橋頭科學園區成為具備綠色環境友善與韌性的科學園區，更是南臺灣鏈結世界智慧產業的關鍵核心，另周邊重要聯外路網預計今年4月份將全面完工。