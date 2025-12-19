內政部老宅延壽補助 30年以上老屋修繕首波600棟

內政部日昨於新北市板橋區公所舉辦「舊厝換新衫，政府作伙擔」老宅延壽機能復新計畫巡迴說明會。內政部長劉世芳表示，板橋區在地人口多，三十年以上老屋約有十四·二萬餘戶，為全市老屋數量最多的地區之一，且獨居長輩戶數接近一萬七千戶，顯示「人屋雙老」問題已是社區日常課題，而非單純的統計數字。板橋區整體住宅平均屋齡達卅五·五六年，普遍面臨建物老化、公共設備老舊、無障礙空間不足及高齡居住安全風險等問題。政府推動老宅延壽計畫，正是希望在不拆除、不重建的前提下，透過專業輔導與制度化補助，提升老宅耐震安全與居住機能，讓長輩住得舒適、安心，也讓社區持續活化。

內政部說明，賴總統於今年十月公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，宣布未來三年由國土管理署投入五十億元特別預算，作為老宅延壽政策的重要財源後盾，預計在三年內協助六百棟屋齡三十年以上、四至六樓集合住宅及六樓以下透天住宅進行修繕改善，只要先完成耐震評估，即可申請補助。集合住宅公共空間每棟最高可補助九六○萬元，室內私人空間每戶最高補助三十萬元。補助項目涵蓋外牆整修、防水隔熱、老舊管線更新、增設電梯及無障礙設施等機能改善工程，並同步支持居家安全優化，如扶手更新、地面防滑、高低差改善及防墜設施等。內政部鼓勵民眾與社區在一一六年十二月卅一日前踴躍提出申請，相關資訊可於週一至週五，上午八時至下午五時，或至「都市更新入口網」（https://twur.nlma.gov.tw）查詢。

內政部表示，首波老宅延壽政策宣導活動已於十一月底陸續展開，優先至人口稠密及老宅分布較多的地區與居民面對面溝通，目前已巡迴新北市三重區、臺北市大同區、松山區，以及嘉義市等地，後續將於新北市中和區（十二月廿日）、鶯歌區（十二月廿九日）及土城區（十二月卅日）舉辦，歡迎在地民眾共同參與。