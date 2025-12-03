內政部老宅延壽計畫 黃琤婷：應增列宜蘭場次

內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，目前中央巡迴說明會以雙北為優先，縣議員黃琤婷認為宜蘭同樣具備迫切需求，應該被列入優先地區。（黃琤婷提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

內政部近期推動「老宅延壽機能復新計畫」，提供屋齡三十年以上之老舊住宅進行外牆修繕、屋頂防水、管線更新、耐震補強及無障礙設施補助。對於此政策方向，宜蘭縣議員黃琤婷表示肯定，同時呼籲中央應將宜蘭縣納入首波說明會場次，讓民眾能直接獲得資訊、掌握申請流程。

黃琤婷指出，宜蘭不少建築於早期興建，屋齡高、管線老舊，加上近年氣候變遷導致極端天候頻繁，建物耐震、防水與消防安全的重要性更加提升。「老宅延壽不是裝修美化，而是關鍵的公共安全工程。」她強調，有些住戶家中天花板滲水、電線外露，甚至有長者因缺乏無障礙動線而受困家中，這些都是真實存在的生活困境。

此外，未來的宜蘭高鐵站將帶來更多外來旅客，城市入口意象、市容老舊問題必須提早面對。她表示，宜蘭是一個觀光縣，外地旅客踏進宜蘭的第一眼，就是我們的城市樣貌。老宅若能完成修繕，除了讓居民住得更安心，也能讓宜蘭呈現乾淨、安全、具有魅力的城市形象。

對於目前中央巡迴說明會以雙北為優先，黃琤婷認為宜蘭同樣具備迫切需求，應該被列入優先地區。她提案要求縣府積極向內政部爭取宜蘭場說明會，並同步盤點縣內老屋現況、設立單一諮詢窗口、編製補助懶人包，協助里長、社區與管理委員會進行宣導。