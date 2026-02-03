內政部老宅延壽說明會首進桃園 鎖定8.6萬戶老屋

內政部「老宅延壽機能復新計畫」列車首度開進國門之都，於日前假桃園區公所舉行。內政部國土管理署長蔡長展表示，去年底在雙北舉辦說明會時，發現許多桃園鄉親不辭辛勞跨區參加，展現對居住安全的高度重視。為了回應這份期待，讓鄉親免於奔波，內政部看見在地需求，今年二月直接深入人口最稠密、老屋較多的桃園區舉辦說明會，鼓勵社區及房屋所有權人於一一六年十二月卅一日前踴躍提出申請，讓老家變新家。

蔡署長指出，桃園區人口約四十七·八萬人，是全市十三個行政區中人口數最多的區域，建物約有十九·八萬宅。其中，屋齡卅年以上的老屋超過八·六萬宅，占比高達四十四%。許多社區面臨建物老化、公共設備老舊、無障礙空間不足及高齡者居住安全等挑戰。