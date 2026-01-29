內政部老宅延壽5大條件優先受理 預計3年助600棟住宅整修翻新





內政部推動「老宅延壽計畫」，針對屋齡30年以上的4至6樓公寓或6樓以下透天厝， 編列50億元預算，補助進行室內外空間翻新，預計3年內將600棟住宅整修翻新，提供室內外空間翻新補助。內政部指出，戶籍內有高齡弱勢身份者、原建物外牆磁磚剝落申請立面修繕、加裝太陽能光電板、提供作為包租代管的社會住宅等，可優先受理。

內政部今天（29日）部務會報安排國土管理署報告「老宅延壽機能復新計畫」辦理情形。部長劉世芳表示，未來將鼓勵推動建築物設置立面型光電並透過經濟部推動的「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」及「住宅家電汰舊換新節能補助」，引導老宅結合節能與再生能源設置，降低外牆磁磚剝落、管線老化等公共安全風險，也將銜接衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」，強化高齡者及行動不便者的居住安全與生活便利性。

內政部指出，「老宅延壽機能復新計畫」除規劃成立中央及地方輔導服務團外，也建立諮詢平台及操作指引，提供民眾清楚易懂的申請協助。未來將採分年度受理方式，目前初步規劃適用優先補助的對象包括戶籍內有高齡弱勢身份者、原建物外牆有磁磚剝落、申請加裝太陽能光電板、提供包租代管社宅者、透天連棟共同申請，亦將考量財劃法與地方政府討論經費分配及運用，鼓勵地方政府整合既有老舊建築物整建維護、增設升降設備等相關補助措施。

內政部自去年起鎖定人口稠密及老宅分布較多的縣市辦理巡迴說明會，截至目前已完成台北市3場、新北市5場，並於台中市、嘉義市及高雄市各辦理1場，累計參與人次超過5000人。今年2月起，將陸續前往桃園市、臺南市、彰化縣、屏東縣等地辦理，透過與在地民眾面對面溝通，持續推動各地老舊住宅安全與居住品質的改善。（責任編輯：殷偵維）