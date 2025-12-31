內政部老屋延壽計畫巡迴土城 吳昇翰籲新北加速審核

（記者陳志仁／新北報導）新北市屋齡30年以上老屋超過80萬棟，居住安全與修繕需求備受關注；內政部昨（30）日於土城區公所舉辦「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會，吸引大批民眾到場了解補助內容，立委吳琪銘及辦公室特助吳昇翰也出席，呼籲加速推動老屋修繕，提升市民居住品質。

圖／內政部昨（30）日於土城區公所舉辦「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會，立委吳琪銘及辦公室特助吳昇翰也出席，並呼籲加速推動老屋修繕。（吳昇翰提供）

內政部推動為期3年、總經費50億元的老屋延壽計畫，透過地方巡迴說明，協助民眾了解申請方式與補助項目；吳琪銘指出，土城區老屋比例高，近期全台多起的有感地震，更凸顯老屋耐震與結構安全的重要性，不少民眾反映住家老舊、搖晃明顯，政府必須加快盤點與修繕的腳步。

吳琪銘說明，中央已編列特別預算補助老屋整建，以4層樓公寓為例，整棟最高補助可達960萬元；室內修繕採加選制，每戶最高補助20萬元，高齡或弱勢家庭更可加碼至30萬元，盼減輕住戶負擔。

將角逐2026年新北市議員選舉的吳昇翰直言，土城是新舊交融的城市，捷運與重大建設持續推進，但舊市區長輩仍面臨「老宅困長者」問題，不僅上下樓梯不便，老舊管線也潛藏安全風險；此次說明會湧入大量鄉親，正反映居民對改善居住安全的迫切需求。

吳昇翰表示，未來計畫將由地方政府受理申請，呼籲新北市政府簡化行政流程、加快審核速度，讓修繕補助、增設電梯與無障礙設施等資源，能即時落實到有需要的家庭；內政部次長董建宏也補充，計畫涵蓋外牆整修、屋頂防水、管線更新及無障礙設備，目標打造符合高齡需求的銀髮友善住宅。

