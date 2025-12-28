內政部考評傳捷報！桃園改善公園環境、道路養護獲3大殊榮

長期以來市府以打造多元、全齡宜居城市為目標，除新闢公園納入友善設計外，也加速改善既有公園的整體無障礙設施。圖：工務局提供

內政部國土管理署於12月23日舉辦114年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」、 113年及114年「都市公園綠地無障礙環境督導計畫」暨114年度「直轄市、縣(市)政府推動共同管道建設考評計畫」頒獎典禮，桃園市榮獲113年及114年「都市公園綠地無障礙環境督導計畫」特優、114年度「直轄市、縣(市)政府推動共同管道建設考評計畫」優等及114年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」甲等，其中分項項目「道路養護」 、「交通工程」 榮獲第二名及「街廓考評-經國街廓」 榮獲第三名殊榮。頒獎典禮由內政部次長擔任頒獎人，並由桃園工務局專門委員王派傑率領養護工程處科長許博舜、分隊長王保羅代表出席領獎；交通工程獎項則由交通局簡任技正黃錦虹代表領獎。

桃園市榮獲114年度「直轄市、縣(市)政府推動共同管道建設考評計畫」優等。圖：工務局提供

長期以來市府以打造多元、全齡宜居城市為目標，除新闢公園納入友善設計外，也加速改善既有公園的整體無障礙設施。另邀請無障礙委員定期勘查與交流，提出優化建議，逐步提升使用便利及安全性。在管理上亦同步精進，針對車輛違規進入公園問題，結合審查制度、檢舉裁罰、保全派駐與科技執法，兼顧軟硬體管理，以維護完善環境。市府亦高度重視無障礙與性別平等議題，定期召開跨局處會議與在地民眾溝通，導入參與式規劃，讓公園設計更符合地方需求，共同推動更友善與包容的公園環境。

另關於桃園共同管道工程亦與人民日常生活息息相關，也是現代都市發展不可或缺的建設，市府為維護道路品質，減少管線單位道路挖掘情形及提升共同管道佈纜進線率，不斷精進提升共同管道之維護管理，多年來成效優異，已連續6年獲得共同管道考評全國優等殊榮。

而在114年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」考評方面，評核委員除有交通部、警政署、國土管理署等政府機關外，也包括專家學者及身心障礙福利團體等共同組成。考評的項目包括「政策作為」、「街廓考評」、「道路養護」、「人行環境」及「交通工程」等5個面向，並藉由秘密客問卷評分及改善民眾票選路段考核等，使評比更全面及公正客觀。在地方民代協力推動無障礙環境部份，由桃園提名桃園區中正里長賴莉莉獲得地方人士貢獻獎 ，為推動桃園區舊司法園區週邊人行環境改善工程、文中路與正光路口易肇事路口改善工程，經市府與當地里長藉由辦理地方說明會、參與數次會勘協調，使能獲得當地居民對於地方人行道改善之同意及支持，以增進人本環境通行之安全。

工務局表示，感謝評審委員們的肯定，市府團隊將持續通力合作，配合順暢的橫向溝通及管理機制，持續重視公園多元永續利用及人本友善設計理念，並繼續嚴格管理管道監督及維護，另逐年提升道路品質及人行道普及率、適宜性比例，為市民提供尊嚴、安全、舒適之道路及人行環境，打造老少咸宜及多元友善的宜居城市。

