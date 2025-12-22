內政部至立法院說明社會治安維護策進作為

MEITU 20251222 160258861

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】內政部於114年12月20日至21日分3梯次，由劉世芳部長、警政署長張榮興親自與全國22縣市政府警察局長召開「加強公共場域及交通運輸系統安全維護」專案會議，就如何精進現場處置作為、強化橫向聯繫機制、加強社會安全防護、強化快速打擊部隊功能與提升專業反恐警力及加強轄內大型活動或人潮聚集處所安全維護等事項，逐一討論、盤點及檢視；並要求各機關各項安維工作，除嚴密勤務部署外，結合所轄義警、義交、社區巡守隊等民力資源及各公共場域、活動主辦單位保全人員，形成多層次社會安全防護網絡，達到報案快、到場快、處置快之即時應處效能。

經調查12月21日至31日接續元旦、農曆年前各地廟會、慶祝活動，重大活動共計137場，如「臺北馬拉松耶誕歡樂跑」、「桃園太陽盛得音樂盛宴」、「高雄聖誕生活節」等，均已由轄區警察局妥適規劃勤務，加強安維部署。針對使用協勤民力，亦依總統指示加強運用，合計使用警民力共1萬7,295人次，含員警1萬1,902人次，民力5,649人次(民防400人次、守望相助隊202人次、保全(工作人員)2,275人次、義警(交)2,516人次），全面提升見警率，並結合各類民力，以穩定民心，確保大型活動圓滿、安全進行。

本次襲擊事件的發生，不僅造成無辜民眾傷亡，更對於社會民心造成巨大的衝擊，在這次事件中，許多第一時間見義勇為協助急救的民眾，包括為阻止歹徒行兇而不幸罹難的余先生，都是我們的英雄。在沈痛之餘，政府再次呼籲民眾，面對在危機時，仍然要以保護自身安全為優先，助人與自救同樣可貴和重要。

此外，對於網路上某些想要模仿歹徒行徑的言論甚至行動，內政部也要提出最嚴厲的警告，臺灣對於任何恐怖攻擊的行為都是零容忍，查緝潛在的威脅與襲擊沒有模糊空間，警方與政府各單位一定會嚴正執法，請民眾勿以此犯罪行為作為嬉鬧主題，也呼籲民眾如發現可疑或異常情形，能即時向警方反映，與警察機關共同守護安全。

對於12月22日立法委員所關切事項，內政部將督同警政署持續辦理強化重大危安事件之教育訓練及辦理跨機關聯合演練，全面檢視現行警力配置與指揮調度機制，對不實訊息即時澄清，穩定社會觀感，精進採購員警執勤裝備及強化全民防衛意識等工作；另對於本案見義勇爲，不幸犧牲生命之余先生是否入祀忠烈祠？內政部長表示，將於尊重家屬意願之前提下，全力協助相關事宜。

最後，如同總統與行政院長卓榮所宣示，未來對於公共場所安全措施的強化，內政部責無旁貸，將持續滾動檢討、具體落實相關作為，讓全體國民能持續享有安全安心安居的環境。