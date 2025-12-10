內政部與經濟部將會銜公告「建築物設置太陽光電發電設備標準」

有關民間團體今（十）日召開「新建物屋頂光電義務法案盡快上路」記者會。內政部表示，為強化國家能源及防災韌性，已依據《再生能源發展條例》訂定「建築物設置太陽光電發電設備標準」，刻正循法制作業程序辦理，內政部與經濟部將會銜公告，強調政府以務實可行方式推動屋頂光電，未來也會持續進行滾動式檢討修正，穩健落實國家能源轉型。

內政部進一步說明，凡是新建的建築物建築面積達一千平方公尺以上者，每二十平方公尺即應設置一瓩的太陽光電發電設備。根據統計，雖僅占十%建照申請案件量，但其建築面積總和卻佔全體八十%，預估每年可增加六十六萬瓩（kW）裝置容量，最大相當於二十萬戶家庭用電，能在不增加過多行政審查負擔下，創造最大的綠能效益。此外，考量臺灣位處地震、颱風頻發地區與居住安全， 本標準已明確規範電路設計須具備「獨立運作」功能，當災害導致外部電網中斷時，建築物自身仍具備獨立供電功能，以作為國家防災韌性的關鍵防線。

內政部補充，為確保制度順利推動，太陽光電的設置作業參考現行建築管理模式，納入「建造執照」及「使用執照」的審查程序中，並要求起造人需檢附相關圖說及證明文件。同時，本標準也明定起造人在建築物或公共設施移交前，必須辦理太陽光電設備的變更與移交作業，以確保後續由管委會取得發電與收益，並明確維護管理權責。內政部強調，政府會與社會大眾共同推動綠色能源轉型及落實二○五○年國家淨零碳排之重大政策，齊心為國家淨零轉型、強化整體災害應變與防衛能力奠定厚實的基礎。