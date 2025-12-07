內政部與16著名宮廟合作 辦理《臺灣全民安全指引》宣講會

記者吳典叡／臺北報導

內政部指出，將於12月邀請縣（市）首長參與在全國16間著名宮廟合作辦理「《臺灣全民安全指引》宣講會」，透過在地寺院宮廟的社區影響力，推廣防災宣導及全民安全觀念。宣講內容涵蓋地震、海嘯、颱風、土石流、堰塞湖崩塌等自然災害，及空襲、軍事侵略等緊急狀況的應變方式。另也持續推動防災士培訓，期望在今年底前達成培訓10萬名防災士的目標，全面強化民防意識與社會韌性。

內政部表示，寺院宮廟向來是社區的重要聚集場域，具有深厚的在地連結與民眾信賴基礎。此次選定慶安宮、二結王公廟等16間著名宮廟作為宣講地點，希望借重宗教團體的號召力與公信力，將防災避難知識深入社區基層，協助在地鄉親與全體國民掌握正確的避難應變技能。

內政部提到，《臺灣全民安全指引》整合多元災害情境的應變要領，如自然災害地震發生時的「趴下、掩護、穩住」動作要領、海嘯來襲時的垂直疏散原則、颱風豪雨期間的淹水與土石流警戒，及堰塞湖崩塌的撤離時機判斷等。同時，也納入戰時應變知識，包括防空警報辨識、就近避難原則、安全防護姿勢等實用資訊，協助民眾在各種緊急狀況下皆能迅速做出正確反應。

內政部強調，當前國際區域情勢複雜，加上臺灣位處環太平洋地震帶與颱風路徑上，強化全民應變能力刻不容緩。透過宗教團體這一重要社區平臺，不僅能將防災避難知識普及到各個角落，也期望透過公私協力，整合民眾、社區與企業防災力量，共同推動「人人是防災士」的願景，使社會具備更完整的自救及互救能力。