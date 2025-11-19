內政部舉辦「智慧淨零建築國際交流研討會」引亞太經驗 推舊宅轉型

▲內政部舉辦「智慧淨零建築國際交流研討會」引亞太經驗推舊宅轉型。

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】內政部今 (19) 日於國立臺灣科技大學舉辦 「智慧淨零建築國際研討會」，匯聚日本、韓國、印尼及國內產官學界專家學者，共同探討「既有建築物」導入智慧建築淨零技術的策略。

▲內政部舉辦「智慧淨零建築國際交流研討會」引亞太經驗推舊宅轉型。

內政部政務次長董建宏致詞時表示，因應氣候變遷以及台灣社會高齡化造成的人屋雙老現象，賴總統於今年10月國家氣候變遷對策委員會中揭示，近零碳建築是實現淨零轉型不可或缺的一環，政府應從科技、法制與產業面的整合，並以既有建築著手，讓公部門率先示範，結合市場力量，引導民間響應。政府推動淨零轉型的目的，不是增加業界負擔，而是透過材料轉型、工法創新、預鑄技術與智慧科技導入，再加上金管會以 ESG 引導企業投入，結合所有能量，引領一場新的台灣建築革命。

廣告 廣告

董建宏強調，內政部推動的「近零碳建築減碳旗艦行動計畫」，以「擴大建築能效」、「老宅延壽及社會住宅」及「綠領人才培育」三大主軸為核心，加速住宅部門減碳，包括推動建築物設置光電、取得能效標示、精進近零碳建築技術，並結合經濟部、環境部、教育部及勞動部跨部會合作，培養碳管理等領域專業的人才，帶動公私部門共同推動淨零科技落地，讓台灣成為世界的綠建築典範，特別在亞熱帶氣候條件下能夠展現出我們的特色，引領東南亞國家朝向淨零排放發展，同展現台灣的國家實力。

研討會首先由與會學者日本筑波大學山下英和教授，以「長期優良住宅制度」推動經驗，提出住宅延壽促進社會永續的政策思維；韓國弘益大學李慶善教授則以「設計碳中和未來-南韓的建築轉型」為題，分享韓國「碳中和綠色成長基本法」、「綠建築基本計畫」與人本整合的實踐路徑；最後由印尼蘇門答臘理工學院譚羅西教授以「智慧與社會設計升級印尼既有社區」為題，介紹結合社區共創與再生能源的低碳住宅案例，居民參與實現智慧與永續並進的創新作法。

内政部表示,本次研討會透過跨國經驗分享與產官學討論，針對既有建築導入智慧節能技術，低碳建築策略，社區共創及長壽住宅制度等議題進行深入交流。內政部強調，未來將持續舆地方政府，產業及學研單位深化合作，強化建築能效盤查與低碳設計評估機制，並結合新技術與綠能設計，以降低建築碳排，除廣納各界意見，也希望凝聚共識，逐步向2050近零碳建築目標，為下一代打造更安全, 舒適，宜居且永續的生活環境。