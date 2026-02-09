內政部落實50億特別預算助府城「機能復新」留住古韻

內政部次長董建宏今（九）日主持「老宅延壽機能復新計畫」巡迴列車臺南場說明會，於老屋林立的中西區登場。董次長表示，為落實賴總統於一一四年十月廿三日公布的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，編列五十億元作為推動基礎，積極強化國內社會韌性。臺南是全台歷史的起點，內政部將中央資源實質挹注府城，透過修繕代替重建，讓古都風貌與現代居住安全能夠並存。

董建宏表示，「老厝換新衫」是內政部當前重要的居住政策之一，也是賴總統高度關注的施政重點。中南部仍有許多六十五歲以上長者居住在超過三十年以上的老屋，現況已無法滿足生活機能所需，包括室內電器用品與家戶電力承載、長者上下樓及出入便利性等，都是我們要共同面對的問題，雖然第一優先是透過危老方式予以重建，但考量整體推動時效，可以先透過老宅延壽專案先解決當前居住者的困境，協助將老屋改造為適合長者居住的「銀髮友善宅」，逐步實現「在宅健康老化、在地安老」的願景。同時也持續推動修法工作，要讓整體機制更加完善及有保障。

內政部預計農曆年後，會儘速行文給地方政府及啟動相關前置作業，預計五月正式受理民眾申請。此外，行政院也指示經濟部及衛福部整合綠能、節能及居家安全無障礙環境改善等資源，再加上地方配合款，以擴大老宅延壽整體推動效益。

董次長補充，本計畫鎖定屋齡逾卅年的四至六樓公寓以及六樓以下透天住宅。補助項目涵蓋外部修繕（如建築物立面修繕、屋頂防水及隔熱）與內部機能（如老舊管線更新、增設電梯與無障礙設施等），住宅內也可申請扶手增設、改善高低差、鋪設防滑地坪及防墜設備等。同時，攜手民間建築師及相關產業公會等專業輔導，期盼讓長輩住得更安全、自在，逐步改善全國老宅居住環境。更多資訊請至「都市更新入口網─老宅延壽專區（https://twur.nlma.gov.tw/zh/theme/main/65）查詢。