內政部表揚全國道路與公園品質 桃園市橫掃中央考評三項大獎





內政部國土管理署於23日舉行114年度「市區道路養護管理」、「都市公園綠地無障礙環境」及「共同管道建設」三大考評計畫的頒獎典禮。桃園市政府在本次評選中表現優異，憑藉完善的基礎建設管理與人性化的友善空間設計，一舉囊括多項大獎，展現打造「全齡宜居城市」的具體成效。

在競爭激烈的「都市公園綠地無障礙環境督導計畫」中，桃園市榮獲113年及114年雙年度「特優」最高榮譽；而在「共同管道建設考評」上，桃園市更是交出亮眼成績單，寫下連續6年蟬聯全國「優等」的驚人紀錄。此外，在「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」中，桃園市除獲得甲等總體評價，更在分項項目中大放異彩，包含「道路養護」與「交通工程」雙雙榮獲全國第二名，而「經國街廓」則在街廓考評中摘下第三名殊榮。



廣告 廣告

桃園區經國街廓-人行道鋪面改善工程。





桃園區經國街廓-人行道鋪面改善工程。





頒獎典禮由內政部次長親自主持，桃園市政府由工務局專門委員王派傑率領養工處團隊領取公園及管道獎項，交通局簡任技正黃錦虹則代表領取交通工程獎項。

市府表示，長期以來以多元、友善為施政目標，除新闢公園全面納入無障礙設計，亦積極優化既有設施。為確保品質，市府定期邀請無障礙委員實地勘查，並導入參與式規劃，與在地民眾溝通以貼近真實需求。在管理面上，更結合科技執法與檢舉裁罰，嚴格管制車輛違規進入公園，兼顧軟硬體品質。

在與民生息息相關的共同管道建設方面，桃園市透過精進維護管理，有效減少道路挖掘，顯著提升路面平整度與佈纜進線率，這也是能連續6年獲得優等肯定的關鍵。



舊司法園區街廓改善工程-擴大路口轉角、增設停車彎。

值得關注的是，本次考評亦納入地方貢獻。桃園區中正里里長賴莉莉榮獲「地方人士貢獻獎」，其在推動舊司法園區週邊人行改善及易肇事路口優化過程中，積極扮演溝通橋樑，促成居民共識，成為公私協力提升交通安全的典範。

桃園市政府強調，未來將持續跨局處合作，以更嚴格的標準監管管道維護，並逐年提升人行道普及率與適宜性，落實尊嚴、安全、舒適的通行空間，持續朝向老少咸宜的多元友善城市邁進。



更多新聞推薦

● 國際油價上漲 汽、柴油各漲0.4元