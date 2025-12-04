內政部表揚績優替代役 嘉縣民政處與3役男獲獎

內政部在嘉義縣人力發展所大禮堂舉行「114年下半年替代役績優單位及役男表揚大會」／嘉義縣府提供





內政部昨(3)日在嘉義縣人力發展所大禮堂舉行「114年下半年替代役績優單位及役男表揚大會」，本次大會嘉義縣共有1單位及3名役男獲頒績優表揚，包括嘉義縣政府民政處、民雄鄉公所役男劉哲誠、竹崎鄉公所役男林長生及消防局役男陳贊宇。典禮以替代役服務社會為主題，透過開場動畫、特技表演與公益音樂演出，呈現役男的貢獻，內政部役政司司長沈哲芳親自出席為傑出役男頒獎。

沈哲芳指出，役男平時負責行政業務，災害來臨時也會捲起袖子，為社會需要幫助的地方進行復原，經過兵役期間的訓練，能看見自己蛻變成有責任、紀律的人，並扛起對國家的責任，這些經歷都能接軌退伍後的人生，成為更好的自己。

沈哲芳說，替代役在進行基礎訓練時都能拿到初級緊急救護技術員、防災士、志願服務結業證書共3張證照，拿到證照是自我價值的呈現，期望役男往後對國家及社會盡一份心力。

嘉義縣府表示，替代役是地方層級的重要人力，嘉義縣現役替代役多在消防、警察及公所協助行政業務與救災工作，截至10月底嘉義縣退役後8年內備役役男共有 5,057 人，現役則有 123 人投入服務。

今年丹娜斯颱風重創嘉義縣，役政司協調成功嶺替代役支援，警大與警專役男也派出1,126人投入災後清理，另外嘉義縣也在10月派出12名替代役男赴花蓮協助馬太鞍溪堰塞湖事件後續復原工作。

嘉義縣長翁章梁表示，替代役參與民防、救災與地方行政，是社會不可或缺的力量，當台灣發生災害時，內政部也會調派役男在關鍵時刻提供協助，透過今日的頒獎典禮感謝所有役男，也邀請所有人在明年3月3日到15日來嘉義欣賞台灣燈會。

