內政部補助逾4千萬元協助中市府提升一中商圈行人通行安全

內政部國土管理署中區都市基礎工程分署長陳俊雄，日昨出席「臺中市北區三民路三段（太平路至五權路）道路、共桿建置及人行道改善工程」開工祈福典禮。國土管理署表示，中央透過「永續提升人行安全計畫」補助臺中市政府逾4千萬元，針對太平國小、台中一中、國立臺中科技大學及一中街商圈周邊進行系統性道路改善，將秉持「人本、安全、無障礙」核心理念，進行行人停等空間擴大、增設庇護島設施、整合路燈與號誌及人行道拓寬等改善工程，全案預計今年底完工，屆時將大幅提升學生與民眾的通行安全及品質。

國土管理署指出，本工程範圍為三民路三段（五權路至太平路）共九○四公尺，針對該路段長期存在人行空間不足、路口安全風險及無障礙設施不完善等問題，規劃改善措施，重點包括：人行道拓寬，擴大行人通行空間；無障礙優化，改善四十三處路緣斜坡道；庇護島設置，新設十二處行人安全庇護島；路口改善，調整車道配置降低車速、縮短行穿線距離；共桿整合，設置十八座路燈與號誌共桿，優化市容；路面平整，配合道路平整作業，提升整體通行品質。

國土管理署強調，內政部透過「永續提升人行安全」、「提升道路品質2.0」、「均衡城鄉村里道路改善」等計畫，已補助臺中市超過一○七億餘元，並累積多項改善成果。未來中央將持續與地方政府密切合作，加速改善交通瓶頸，建置無障礙友善的道路環境，守護各族群用路安全。