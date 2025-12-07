內政部補助30年以上老屋修繕強化居住安全及生活品質

內政部日前部務會報安排國土管理署報告「老宅延壽巡迴說明會規劃及辦理情形」。內政部次長吳堂安表示，人屋雙老是目前國內的普遍現象，因此政府主動開辦老宅延壽計畫，並優先至人口稠密及老宅分布較多的臺北市、新北市、高雄市、嘉義市等縣市展開巡迴說明，今年底會先完成十場，明年將陸續至其他縣市宣導辦理。內政部將透過專案管理顧問團並搭配簡易申請程序，協助民眾進行先期評估、整合作業及居家修繕專業輔導等，同時各地建築師公會也提供簡易諮詢服務，歡迎大家多加利用。

內政部說明，本次補助對象主要針對屋齡達三十年以上的合法建築物，屬四至六樓集合住宅，及六樓以下的透天住宅，其中申請公寓公共區域部分修繕補助，住宅使用比例應占二分之一以上；申請公寓專有或透天住宅部分修繕則應全戶均做住宅使用，可進行建物室外的公共區域管線更新、立面及外牆磁磚修繕、屋頂防水、新增昇降設備及無障礙設施，最高每棟公寓可補助九六○萬元；另室內空間優化部分，則有扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等，最高每戶可補助二十萬元，如有高齡弱勢者，更可加碼至每戶三十萬元。

吳堂安補充，內政部近期已在新北市三重先嗇宮展開政策宣導，並邀請地方政府主管機關、建築師公會、立法委員、市議員、里長及民眾共同參加，並交流廣納各界對高齡老宅建築延壽的意見。日前也在北市大同區進行說明會，盼經由面對面溝通的方式，讓民眾深入瞭解老宅延壽政策最新資訊，並鼓勵社區或房屋所有權人善用政府資源，在一一六年十二月卅一日前踴躍提出申請，使老屋也能化身為高齡者生活機能所需的「銀髮友善宅」，實現「在宅健康老化、在地安老」目標。

吳堂安表示，有興趣的民眾可透過諮詢專線（02-7701-9919），周一至周五上午八時至下午五時都有提供專人服務，或上「都市更新入口網」建置老宅延壽計畫專區（https://twur.nlma.gov.tw）皆能獲得最新資訊，期盼透過多元宣傳管道，鼓勵大眾共同加入改善老舊住宅及提升安全的行列。