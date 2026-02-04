內政部要求佐證放棄中國國籍 李貞秀籲停止口水戰
（中央社記者王承中台北4日電）內政部要求民眾黨立委李貞秀提出放棄中國籍遭拒絕受理的相關佐證證明，以確認其到職前，已著手辦理放棄中國國籍。李貞秀今天表示，民眾黨和在野黨已經在認真做事，推動優先法案，拜託賴政府好好做事，不要再打口水戰。
陸配李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，並指有申請放棄中國籍但不被受理。內政部說，據李貞秀所述可證明李貞秀仍具中國大陸國籍，若遭拒絕受理也應提出佐證證明，以確認李貞秀在到職前已辦理放棄中國國籍。
李貞秀今天出席民眾黨立法院黨團的優先法案記者會，她在會中接受媒體提問，對於是否能提出陸方拒絕受理放棄國籍的佐證，李貞秀表示，她之所以跑一趟中國大陸，因為這是莫須有的罪名，所以她的回應也是政治回應，呼籲賴政府，民眾黨和在野黨在認真做事，推優先法案，拜託賴政府好好做事，不要再打口水戰。
對於有人質疑李貞秀日前出示的「放棄國籍」申請表填得很簡陋，李貞秀僅表示，當地機關收件時，該補什麼她都會補，但對方沒有收件。
外傳李貞秀已與丈夫離婚，已不具陸配身分，李貞秀表示，女人不是男人的附庸，她來台灣30年，在台灣生兒育女、落地生根，且她的5個小孩都是台灣人，而她跟孩子是永遠的家人，怎麼會說她跟台灣沒有連結。
李貞秀說，每段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿來討論。從政是她個人的選擇，不希望累及家人，家人保有生活隱私的自由。
媒體詢問，怎麼看國民黨主席鄭麗文多次表明「我是中國人」的立場，李貞秀表示，她認為鄭麗文所說的中國人，一定是台灣人理解的中華民國國民，中華民國國民不叫中國人，不然叫什麼，但這還要看鄭麗文如何解釋，她個人就是堂堂正正的中華民國國民。
媒體追問，有政府官員指出，未來李貞秀在質詢或索資時可能會碰壁。李貞秀指出，目前還沒跟黨團討論到這方面的問題，她認為基本原則就是按照中華民國憲法規定來做。就她所知，現在政府官員如果拒絕立委質詢，好像沒有罰則，但可以去監察院檢舉官員瀆職。
由於李貞秀稱從未拿過中華人民共和國的護照，有媒體質疑李貞秀當初是如何來台，李貞秀表示，兩岸之間從來都不需要護照，台灣人去大陸用台胞證，大陸人民來台灣用的是入台通行證。
李貞秀指出，陸配在沒有取得台灣定居資格前，往來台灣都是經過香港，並使用入台灣通行證，也要在一定時間內回到大陸，而在取得台灣定居資格後，日後回大陸就都要拿台胞證，所以現在她在大陸的朋友也都叫她台胞。（編輯：蘇志宗）1150204
